Как найти общий язык с аудиторией и создать интересный подкаст

Рассказывает Шивон МакХью, доцент кафедры журналистики в Школе искусств, английского языка и медиа при Университете Вуллонгонга в Австралии. В качестве продюсера и продюсера-консультанта она работала с целым рядом подкастов, и некоторые из них были удостоены Золотой награды New York Radio Festival
— С чего начинается ваша работа над очередным подкастом?
— Все они очень разные и относятся к различным категориям. Я делаю многосерийные подкасты, где в центре сюжета — журналистское расследование, впрочем, не обязательно на какую-то очень серьезную тему. Для меня эта категория подкастов наиболее интересная. Обычно я начинаю с самой истории, ее действующих лиц и спрашиваю себя: о чем этот сюжет, как он развивается? «Phoebe’s Fall» («Падение Фиби») — история о смерти девушки. Случайно ли она упала в трубу мусоропровода, или кто-то ее столкнул? «Heart of Artness» («В сердце искусства») посвящен культуре и искусству австралийских аборигенов. «Nice Try» («Попытка засчитана») — подкаст о провалившихся попытках создать сообщества-утопии. В первую очередь нужна хорошая идея и интересные герои.
— Чем подкасты отличаются от других форм подачи контента с точки зрения вовлеченности аудитории?
— Подкаст — это прежде всего живой голос, создающий атмосферу личного общения, и в этом его преимущество по сравнению с печатью. История неотделима от голоса человека, который ее рассказывает, и впечатление составляется на основе эмоций, тона, характера рассказчика. Аудио передает эмоции лучше, чем все остальные форматы. Потребляя визуальный контент, особенно видео, мы одновременно слушаем речь и наблюдаем за действием, и в итоге мозг перегружен информацией. Но если сосредоточиться на голосе, можно услышать множество оттенков эмоций — это создает у слушателя ощущение личного контакта и заставляет задуматься о характере рассказчика, ее чувствах в данный момент. Порой очень многое могут сказать не слова, а пауза в речи, грустная или неуверенная интонация, небольшая запинка — все это очень важно.
— Как вам удается создать эту атмосферу личного общения?
— Обычно с помощью интервью, но они должны быть подробными и глубокими, задевать за живое. Это особый навык. Я часто провожу интервью длительностью от одного до полутора часов, иногда в нескольких частях. В разговоре человек раскрывается, и тогда аудитория начинает слушать внимательнее. Запись личной, доверительной беседы потом можно отредактировать, чтобы она лучше соответствовала формату подкаста, но эта эмоциональная атмосфера сохранится.
Журналистская концепция перевернутой пирамиды — что произошло, кто, почему, когда и где участвует в событии — по-своему необходима, но это только сухие факты, в то время как подкасты сочетают фактическую и эмоциональную информацию. Чувства не менее важны, чем факты. Вы спрашиваете у собеседников не только о том, что случилось, но и каковы их чувства по этому поводу, а они рисуют словесную картину произошедшего и переносят нас в тот день. Такие глубокие интервью в принципе не отличаются от того, что можно прочесть в журнале, но живой звук нельзя ничем заменить.
— Есть ли какие-то технические приемы, чтобы передать эмоции на аудио максимально полно?
— Да, есть определенные техники. Если микрофон находится слишком далеко ото рта, ощущение близости к слушателю резко снижается. Не нужно записывать интервью на диктофон так, как если бы вы готовили статью в обычное издание — качество звука должно быть достаточно хорошим, чтобы у слушателей возникло чувство контакта с говорящими. Возможно, стоит попробовать магнитофон. И еще: всегда надевайте наушники — без них нельзя понять, как интервью будет звучать в записи.
— Как вы работаете со звуком?
— Можно либо сразу записывать звуки в процессе, либо специально искать их где-то еще, чтобы добавить красок. Однажды я записывала интервью с одной женщиной, и как раз в тот момент, когда она начала рассказывать о своей матери, с которой их разлучили, когда ей было три года, внучка этой женщины запела. Это был волшебный момент, и моя собеседница сама не заметила, что вдруг перестала говорить. Одновременно это пение стало символом того, что ей довелось пережить в детстве, и подтверждением, что ей удалось выжить.
И, конечно, важны не только слова, но и звуки. В ходе работы над «Падением Фиби» я узнала, что она занималась карате, и сразу представила себе звуки ударов и боевые выкрики. Дополнительные звуковые эффекты оживляют повествование, задают ритм и определенную текстуру — они нужны, чтобы сделать историю интересной и в то же время правдивой: вы не вставляете искусственные фрагменты, но, напротив, пытаетесь творчески выразить смысл происходящего невербальными средствами. Звук можно использовать в качестве метафоры.
— Что бы вы посоветовали тем, кто первый раз вышел на поиски звуков?
— Мой совет — начните думать ушами. Используйте устройство записи так, как если бы это была камера. Наденьте наушники, но не включайте пока запись и наблюдайте за тем, как меняется звуковой ландшафт вокруг. Внезапно вы услышите беседу людей, сидящих за несколько столиков от вас, или щебетание птицы на дереве у вас над головой, которое вы раньше даже не замечали. Микрофон станет вашим проводником в окружающем мире звука. Учитесь обращать внимание на такие мгновения.
Я записываю звуки везде, где бы ни оказалась: недавно я плыла на небольшом корабле, и мне очень понравился звук, который возникает при падении якоря. Он отлично вписался бы в подкаст — на фоне всплеска мог бы звучать голос ведущего. Некоторые прекрасные звуки всегда стоит записывать — например, шум толпы на стадионе, даже если это не очень крупное соревнование. Аплодисменты и одобрительные возгласы могут стать образом единства, дружбы и поддержки.
— Как должен говорить ведущий, чтобы не терять контакта со слушателями?
— Ведущий должен оставаться верным себе и быть искренним с собеседниками. Не нужно изображать энергичность и говорить уверенным голосом — есть истории, для которых требуется как раз обратное. К тому же ведущий не наделен какой-то особой властью, и не нужно звучать как диктор теленовостей, упивающийся чувством собственной важности.
В подкасте ведущий — обычный человек, выполняющий свою задачу, такой же, как его слушатели, но выступающий в качестве их представителя. Во время повествования или интервью аудитория следит за событиями вместе с ведущим, поэтому старайтесь быть для нее не учителем или экспертом, а другом. Здесь важен человеческий фактор: не стесняйтесь быть собой, и слушатели будут доверять вам больше. Конечно, это не совсем то, что мы все привыкли ожидать от журналистов.
— Но как звучать искренно? Есть ли у вас какие-то конкретные советы?
— Не вырезайте из интервью фрагменты, в которых становится явным рабочий процесс — обсуждение технических деталей, реплики не по теме. Сейчас этим приемом пользуются часто, и подкасты звучат более естественно.
Вот, к примеру, мы с вами немного поговорили об океане перед тем, как начать интервью. Иногда эти детали можно использовать как фон, пока вы представляете гостя. Можно сказать что-то вроде: «Сегодня мы побеседуем с Шивон МакХью из Австралии…», а на заднем фоне будет слышно, как я говорю: «Жаль, что сейчас темно — я бы пригласила вас посмотреть на океан».
Если вы готовите нарративный эпизод, то записывайте все в процессе. Когда вы садитесь в машину, чтобы ехать на интервью, запишите звучание поездки на автомобиле — это будут разделительные знаки между разными сценами, и запись в результате будет звучать непринужденно. Прежде чем опубликовать ее, дайте послушать другим, пусть вам дадут знать, если она окажется скучной. И сами слушайте хорошие подкасты — сейчас можно найти списки лучших, а еще рецензии публикует издание RadioDoc Review, где я работаю на волонтерской основе. Так что слушайте чужие истории, обдумывайте их и заимствуйте идеи для своей работы.
— Как создать впечатление непосредственности и не звучать наигранно?
— Спонтанность уже заложена в сценариях, которые я пишу, и это ясно при чтении вслух. Мы пишем для ушей, а не для глаз, и даже если у меня готов сценарий, я не отказываюсь от небольших запланированных импровизаций вокруг заранее оговоренного момента действия.
Не следует придерживаться сценария в мельчайших деталях, особенно если ведущих двое и они разговаривают между собой. Удачную импровизацию можно оставить, неудачную — вырезать. И будьте готовы к тому, что вырезать вообще придется много. В каком-то смысле это не менее сложная работа, чем монтировать фильм.
Бывает так, что я целый день редактирую пару сцен и в конце концов понимаю, что придется их убрать, и восемь часов работы не дают никакого видимого результата. Чтобы понять, насколько хорошо звучит отрывок после редактирования, надо прослушать его в реальном времени. Обычно я блокирую речь и обрабатываю дополнительные звуковые эффекты отдельно.
— А что в процессе создания подкаста самое приятное?
— В нем всегда есть место творчеству. В то время, когда я монтировала «В сердце искусства», я сломала ногу и несколько недель передвигалась на костылях, так что работать приходилось у себя в гостиной. Но вместо того чтобы оставить этот факт без внимания, я включила его в сценарий. В следующем эпизоде ко мне пришел звукоинженер и спросил, что случилось с ногой. Тогда я рассказала ему, что гуляла со своей собакой в парке, и там на меня прыгнула другая собака. В это время мой пес заскулил, и я ответила: «Что, теперь тебе меня жалко?». Получился своеобразный постскриптум. Большое преимущество подкастов в том, что можно вести себя очень естественно и при этом не выглядеть самодовольно. Но здесь есть тонкая грань. Будьте собой, но не утомляйте слушателей бытовыми подробностями вашей жизни.
Еще одна проблема — объективность. Я всегда была убеждена, что точка зрения должна быть скорее взвешенной, а не объективной, потому что личное мнение есть у всех, от этого никуда не денешься. В рамках подкаста ведущий благодаря своему голосу сам становится персонажем. Так почему бы не дать понять аудитории, кто вы и каковы ваши взгляды? Даже если вы всего лишь вскользь упомянете, что для вас жизнь с утра начинается только после чашки кофе.
— Что вы знаете о вашей аудитории и откуда черпаете информацию о ней?
— Во-первых, я знаю, что слушатели подкастов сильно отличаются от радиослушателей: они воспринимают подкасты как важную часть своего медийного поля и находятся на одной волне с ведущим. Самый популярный и легкий способ поддерживать контакт с ними — социальные сети, где слушатели также могут общаться между собой. Если у подкаста уже много поклонников, можно подумать и о встрече с аудиторией вживую, пусть даже это только 25 человек, собравшиеся в местном кафе. Людям нравится ходить на такие мероприятия, потому что там они могут встретить единомышленников. К тому же в разговорах со слушателями авторам приходят в голову ценные идеи. А еще из их отзывов можно сделать в подкасте отдельную рубрику.
Материал подготовлен WAN-IFRA и СППИ ГИПП