Как найти общий язык с аудиторией и создать интересный подкаст

Журналистская концепция перевернутой пирамиды — что произошло, кто, почему, когда и где участвует в событии — по-своему необходима, но это только сухие факты, в то время как подкасты сочетают фактическую и эмоциональную информацию. Чувства не менее важны, чем факты. Вы спрашиваете у собеседников не только о том, что случилось, но и каковы их чувства по этому поводу, а они рисуют словесную картину произошедшего и переносят нас в тот день. Такие глубокие интервью в принципе не отличаются от того, что можно прочесть в журнале, но живой звук нельзя ничем заменить.

— Есть ли какие-то технические приемы, чтобы передать эмоции на аудио максимально полно?

— Да, есть определенные техники. Если микрофон находится слишком далеко ото рта, ощущение близости к слушателю резко снижается. Не нужно записывать интервью на диктофон так, как если бы вы готовили статью в обычное издание — качество звука должно быть достаточно хорошим, чтобы у слушателей возникло чувство контакта с говорящими. Возможно, стоит попробовать магнитофон. И еще: всегда надевайте наушники — без них нельзя понять, как интервью будет звучать в записи.

— Как вы работаете со звуком?

— Можно либо сразу записывать звуки в процессе, либо специально искать их где-то еще, чтобы добавить красок. Однажды я записывала интервью с одной женщиной, и как раз в тот момент, когда она начала рассказывать о своей матери, с которой их разлучили, когда ей было три года, внучка этой женщины запела. Это был волшебный момент, и моя собеседница сама не заметила, что вдруг перестала говорить. Одновременно это пение стало символом того, что ей довелось пережить в детстве, и подтверждением, что ей удалось выжить.

И, конечно, важны не только слова, но и звуки. В ходе работы над «Падением Фиби» я узнала, что она занималась карате, и сразу представила себе звуки ударов и боевые выкрики. Дополнительные звуковые эффекты оживляют повествование, задают ритм и определенную текстуру — они нужны, чтобы сделать историю интересной и в то же время правдивой: вы не вставляете искусственные фрагменты, но, напротив, пытаетесь творчески выразить смысл происходящего невербальными средствами. Звук можно использовать в качестве метафоры.

— Что бы вы посоветовали тем, кто первый раз вышел на поиски звуков?

— Мой совет — начните думать ушами. Используйте устройство записи так, как если бы это была камера. Наденьте наушники, но не включайте пока запись и наблюдайте за тем, как меняется звуковой ландшафт вокруг. Внезапно вы услышите беседу людей, сидящих за несколько столиков от вас, или щебетание птицы на дереве у вас над головой, которое вы раньше даже не замечали. Микрофон станет вашим проводником в окружающем мире звука. Учитесь обращать внимание на такие мгновения.