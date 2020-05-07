Подборка подкастов Центра защиты прав СМИ «Цифровое Средневековье»

Теги: 
Центр защиты прав СМИ

Угрозы журналистам, законы о фейках и другие юридические темы 

 

Борьба с фейками: вирус уйдет, законы останутся?

Выпуск о том, как в России борются с фейками о COVID-19, почему от этого страдают журналисты и пользователи соцсетей.

 

Изолированная журналистика: как работают СМИ во время пандемии

Как трудятся в эпоху коронавируса журналисты в Европе и США? С какими проблемами сталкиваются их российские коллеги? Что нужно знать редакции СМИ, чтобы обеспечить нормальную работу?

 

Как в России запрещают шутки

История о том, как у двух прокуроров отказало чувство юмора и они приняли сатиру за инструкцию по даче взятки. Грустный выпуск, после которого не хочется шутить, — по крайней мере, в СМИ.

 

У вас есть сайт? Тогда мы идем к вам!

Если у вас есть сайт, по нынешнему законодательству, вас могут признать организатором распространения информации. И тогда вам придется установить на сервер оборудование за несколько миллионов рублей и войти в реестр, покинуть который невозможно.

 

Угрозы журналистам

Первый выпуск подкаста — о том, как угрожают журналистам и почему все-таки нужно обращаться в полицию с заявлением об угрозах (даже если это неэффективно). 

 
Иллюстрация: shutterstock.com
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от
07 мая 2020

мая 7, 2020

Подборка подкастов Центра защиты прав СМИ «Цифровое Средневековье»
Угрозы журналистам, законы о фейках и другие юридические темы 

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