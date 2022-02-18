Как запустить разговорный подкаст: опыт «Горящей избы» и 9 шагов, которые можете сделать вы

Если вы задумываетесь о собственном подкасте, можно начать с разговорного шоу, где несколько ведущих обсуждают разные темы. Как построить работу и что учесть новичкам, ЖУРНАЛИСТУ рассказывает редактор роста в «Горящей избе» Полина Накрайникова.

«Горящая изба» — это молодое медиа для девушек, которое читают 700 тысяч человек в месяц. Сейчас команда выпускает одноименный подкаст «Горящая изба» с аудиоверсиями лучших статей и разговорное шоу «Женщины и всё» — оба проекта вошли в число лучших по версии «Яндекс. Музыки» в 2021 году.

Придумайте концепцию и название подкаста

Разговорный подкаст кажется простым жанром, поэтому подобных проектов довольно много. Чтобы ваш проект красиво вошел в эту грешную жизнь, нужна концепция — основная идея проекта, ракурс, с которого вы будете смотреть на разные темы, события и героев.

Подкастерка Кристина Вазовски советует сформулировать идею в одном предложении: должна выйти краткая фраза, которую можно произнести в шумном заведении и собеседник поймет вас. Мы взяли на вооружение эту рекомендацию.

Когда мы придумывали шоу «Женщины и всё», команда сформулировала идею так: «Три редактора „Горящей избы“ обсуждают главные новости обо всем, что влияет на жизнь девушек». Важно, что это не просто дружеский разговор — мы много работаем с текстами о женщинах, а значит, должны не только делиться личным опытом, но и приводить интересные факты, статистику и истории, которые регулярно публикует издание.

В вашем случае идея может звучать, например, так:

• Двое друзей непрофессионально, но жарко обсуждают биатлон

• Одногруппники-первокурсники пытаются понять, как выжить в университете

• Коллеги обсуждают новости недели сквозь призму своей профессии

На этом же этапе можно придумать название подкаста. Лучше не очень длинное — так будет проще его запомнить. Обязательно проведите рисерч и выясните, что нет других проектов с таким же названием.

Сформулируйте темы нескольких выпусков

После того как вы придумали концепцию, проверьте ее жизнеспособность. О чем вы можете говорить дольше двух выпусков? А пяти? Накидайте примерный список тем и обговорите, насколько комфортно их обсуждать всем участникам записи. У всех ли достаточно экспертизы? Есть ли у кого-то личные истории по теме? А может, кому-то неприятно или некомфортно высказываться по определенным вопросам?

Если удалось придумать темы для 8–10 эпизодов и вы понимаете, что это не предел, можно продолжать работу. Если застряли — возможно, стоит перепридумать концепцию.

С «Женщинами и всё» нам повезло: каждый день редакция публикует 3-4 материала и около десятка новостей, а значит, у нас всегда есть темы, которые можно обсудить. Чаще всего мы берем за основу самые популярные и обсуждаемые материалы — если текст вызвал бурю в комментариях, можем обсудить его тему в подкасте.

Напишите сценарий. Или хотя бы примерный план!

Разговорный подкаст можно записывать без сценария — часть подкастеров так и делает. Но новичкам бывает сложно сориентироваться без плана: так легко не уложиться в тайминг, зайти в тупик или понарассказывать интересных, но далеких от темы историй.

Сценарий подкаста может выглядеть так:

• Вступление, где вы представляетесь, рассказываете о концепции шоу и теме выпуска.

• Список вопросов для обсуждения — можно распределить их между ведущими или просто зафиксировать, чтобы не уходить далеко от темы.

• Заключительная часть с призывом послушать подкаст на всех платформах и проявить активность в комментариях.

Хорошо, когда в сценарии есть конфликт: ведущие не просто соглашаются друг с другом, а спорят и высказывают разные точки зрения. Можно заранее обсудить, есть ли у вас несовпадения во взглядах, или даже договориться, что кто-то сыграет роль «плохого полицейского» и расскажет об альтернативном взгляде на ситуацию.

В подкасте «Женщины и всё» есть эпизод про путешествия: две ведущих объездили полмира, а одна — не выбиралась дальше Турции. Так рождается конфликт: разный опыт обогащает подкаст и может откликнуться большему числу людей.

Моя коллега Элина Винокурова подробно рассказала о том, как выглядят наши сценарии, на сайте Podcasts.ru — там есть примеры введения и заключения, а также разные способы создать конфликт. Обязательно прочтите!

Запишите тестовый эпизод

Он же может в итоге стать первым эпизодом вашего шоу — или нет. Важно понять, насколько вам комфортно записываться в команде: возможно, вы уверенно чувствуете себя во время кухонных дебатов, но теряетесь перед микрофоном. Или вам неловко шутить перед собеседником. А может, один из вас постоянно перебивает другого — лучше выявить возможные проблемы до того, как начнете записывать подкаст «на чистовик».

Не обязательно покупать для записи дорогую технику: на старте достаточно расположиться в тихой комнате и использовать диктофон на смартфоне (лучше надеть на гаджет носок, чтобы нейтрализовать внешние шумы). Каждый участник записи должен надеть наушники, чтобы слышать остальных, но при этом писать только свой голос. Потом при монтаже вы сведете дорожки в одну, сможете послушать ее и отредактировать. Если хотите записываться с компьютера, лучше использовать микрофон — я, например, пишусь на Shure Motiv MV5/A. Для работы на компьютере понадобится установить специальную программу для записи — у меня это Audacity.

Участницы подкаста «Женщины и всё» записывают его из разных городов: мы созваниваемся в Google Meet, каждая пишет свой голос в программе на компьютере, а потом три дорожки сводятся в одну. Когда мы записывали первые эпизоды подкаста, то заметили, что иногда перебиваем друг друга — и договорились поднимать руку, когда хочется ворваться с комментариями.

Приступите к монтажу

Монтировать звук можно в программах Reaper или Adobe Audition. Обычно сначала склеивают несколько дорожек ведущих в одну, а потом правят ее: вырезают «э-э-э» и слова-паразиты, убирают лишние истории или переставляют фрагменты местами.

Монтаж можно делать самостоятельно или заказать у звукорежиссера. Мы выбрали второй путь: дорогой Кирилл, который монтирует наши подкасты и вырезает мои бесконечные «типа», шлю тебе лучи любви!

Подготовьте оформление подкаста

Чтобы залить подкаст на разные платформы, понадобится визуальное оформление — обложка, и звуковое — джингл.

Начнем с обложки. Вам нужно квадратное изображение без мелких элементов — люди часто слушают подкасты с телефона и небольшие детали будут незаметны в приложениях. Обложку можно нарисовать самому или заказать у иллюстратора.

Джингл — это звук, которым начинается и заканчивается подкаст. Еще им можно отбивать смысловые части шоу: например, отделять темы друг от друга. Джингл можно заказать у музыкантов или найти на платных или бесплатных стоках: например, Freesound или Premiumbeat.

Ух, сейчас волнительно. Загрузите подкаст на разные площадки!

Подкасты слушают на разных платформах: в «Яндекс. Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox. Хорошая новость: вам не придется загружать шоу на каждую площадку по отдельности. Достаточно один раз залить дорожку на хостинг, а затем единоразово добавить подкаст на все платформы.

Сначала мы загрузили первый выпуск на Anchor — один из самых популярных хостингов подкастов. Добавили название и описание подкаста, а также обложку и ссылки на соцсети. В настройках мы создали RSS-ссылку: именно благодаря ней новые выпуски будут подгружаться на другие платформы автоматически. Дальше мы добавили RSS-ссылку на площадки.

После того, как мы разместили везде RSS-feed, достаточно заливать выпуски только на Anchor. У каждого эпизода должно быть название и описание — как только добавите, можно публиковать.

Займитесь дистрибуцией и расскажите о подкасте миру

Пора громко заявить о вашем шоу! Расскажите о нем друзьям, раскидайте ссылки по соцсетям, попросите друзей поставить лайки и оценки.

Основной инструмент продвижения внутри платформ — это фичеринг. Нужно заполнить специальную форму, рассказать, почему подкаст классный, и дождаться ответа сервиса. А если не дождались — попробовать еще раз. Приготовьтесь рассылать письма и напоминать о себе, как голодные синички, которые стучат в окна зимним утром.

Когда мы запускали «Женщины и всё», мне помогла статья о фичеринге на Podcasts.ru: там описаны варианты продвижения на разных платформах. Еще мы всегда анонсируем новые выпуски цитатами ведущих, которые публикуем в Instagram: пользователи могут поспорить с нами или согласиться, а если какая-то фраза зацепит, то послушать выпуск целиком.

Реагируйте на отзывы и совершенствуйтесь

Теперь ваша главная задача — не бросать начатое и продолжать выпускать эпизоды. Лучше всего делать это регулярно: так слушатели привыкнут возвращаться к вам каждую неделю или месяц.

Обязательно реагируйте на отзывы. Нас, например, в начале ругали за плохой звук у одной из ведущих, и мы быстро решили эту проблему. Постарайтесь не слишком расстраиваться из-за критики — сосредоточьтесь на конструктивных замечаниях и меняйте то, что в ваших силах.

Разговорный подкаст — очень ценный формат: люди не просто уделяют вашему проекту несколько минут, а погружаются в разговоры ведущих на полчаса, а то и на час. Важно, чтобы прослушивание приносило им удовольствие. А еще важно, чтобы это нравилось вам самим — фальшь в голосе трудно скрыть. Стремитесь сделать подкаст на стыке того, что интересно и вам, и аудитории — и пусть все получится.