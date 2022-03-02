Как запустить подкаст? Советы для начинающих

Какие были этапы развития подкастов?

В начале 2000-х журналист Бен Хаммерсли понял, что многие люди записывают свои мысли на диктофон и потом распространяют на разных площадках. Тогда появилась технология RSS, позволяющая распространять эти аудиозаписи и получать их по подписке. Бен придумал и название для цифровой аудиопередачи — podcast. Оно состоит из двух слов — iPod и broadcast. А в России в то же время был популярен радиоведущий Василий Стрельников. Он и начал делать первые русскоязычные подкасты.

В середине 2010-х годов к подкастам обращаются «Медуза»*, «Постнаука», «Арзамас» и начинают экспериментировать с форматами. Этот период, когда крупные профессиональные медиа пришли в подкасты, стал второй волной подкастов.

А сейчас, по словам Владислава, идет третья волна подкастов, когда весь мир понимает, что можно делать классные подкасты, и авторов становится больше с каждым днем.

Что сейчас происходит на рынке?

На мастер-классе Владислав показал статистику и обрадовал студентов тем, что рынок подкастов растет. Например, IAB подсчитала, что в 2021 году рекламная выручка в подкастах составила около 330 млн рублей. При этом в России подкасты слушает 12–14 миллионов человек, половина слушателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Возраст слушателей — в среднем 24–35 лет, согласно данным Podcasts.ru.

Владислав также отметил, что сейчас бизнес охотно вкладывается в подкасты. И есть три причины: подкасты потребляют дольше других форматов, слушатели еще не устали от рекламы в эпизодах и реже пропускают ее.

Что сделать перед тем, как запустить подкаст?

Владислав посоветовал использовать две техники, для того чтобы проработать идею подкаста: «Круг с четырьмя точками» и «10 главных слов».

Первая техника предлагает обдумать четыре пункта: что? они? мы? зачем? Для этого нужно понять, о чем будет ваш подкаст, кто его будет слушать, кем вы являетесь по отношению к аудитории и что должен сделать человек после прослушивания вашего подкаста.

А техника «10 главных слов» подойдет не только для того, чтобы конкретизировать идею подкаста для себя, но и чтобы емко описать ее другу, рекламодателю, спонсору, а еще Яндекс.Музыке. Для этого нужно рассказать, о чем подкаст, в 10 словах. Например, так описана концепция в подкасте «Деньги пришли»: «Каждую неделю Саша и Илья обсуждают, как правильно тратить деньги».

Как и где писать звук?

1. Снимите студию (или найдите ее в вузе). Плюсы такого варианта — профессиональное оборудование, шумоизоляция, пульты. Стоимость студии может варьироваться от 700 до 3500 за час без монтажа. Цена студии зависит от географии ее расположения. В Москве, например, студии стоят дороже, чем в Петербурге.

2. Возьмите оборудование в аренду. Вариант подойдет тем, кто хочет записать серию выпусков за 1-2 дня. Можно потратить четыре-пять тысяч рублей, взяв микрофон напрокат.

3. Купите оборудование. Качественные микрофоны стоят меньше хорошего смартфона — около 10–15 тысяч рублей. Правда, важно понять, какой вам нужен — динамический, конденсаторный или петличный.

4. Возьмите смартфон. Вариант не самый лучший, но если надеть носок на телефон, то вы будете звучать лучше. Можно даже сесть в шкаф, звук будет почти как в студии. Но вариант для мазохистов, Влад не советует.

А где брать джингл?

1. Написать самому или попросить знакомых.

2. Заказать. Но это недешево. Например, иногда могут попросить 50 тысяч рублей за минуту музыки.

3. Купить и скачать.

4. Скачать бесплатную композицию. Это можно сделать на Free Music Archive. Важно помнить, что нужна лицензия Public Domain или один из видов Creative Commons.

Как искать гостей для подкаста и общаться с ними?

1. Для начала определитесь, зачем вы зовете гостя в подкаст и что вы хотите от него узнать.

2. Исследуйте потенциального гостя. Послушайте его выступления, почитайте работы, придумайте оригинальные вопросы, а не те, которые ему задавали уже много раз. Полистайте его соцсети, поймите, какие темы его сейчас волнуют.

3. Свяжитесь с гостем. Для начала по почте, потом в соцсетях. Если вам не ответили — раздобудьте номер телефона и звоните. Главное, только в рабочее время.

4. Напишите вопросы. Опирайтесь на бэкграунд гостя, используйте открытые формулировки, сформулируйте уникальные вопросы для гостя, даже если они повторяются из выпуска в выпуск.

5. Проведите интервью. Перед записью не забудьте проверить оборудование и его заряд, провести тестовую запись. Не забудьте сохранить запись в облаке или телеграме.

Первый выпуск записан. Что делать дальше?

1. Запишите еще четыре выпуска. Это нужно на случай, если вы вдруг устанете, но уже наберете аудиторию и ее нельзя будет разочаровать.

2. Не забудьте сделать обложку. Влад советует использовать для этого Canva.

3. Загрузите выпуски на аудиохостинг: Mave, Anchor, Castbox или SoundCloud.

4. Получите RSS-ссылку.

5. Распространите ссылку по платформам.

6. Проверьте, все ли работает хорошо.

*Внесено в реестр СМИ-иноагентов