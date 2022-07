Подборка подкастов для журналиста

7. «Longform»

Автор: «Longform»

Оценка на Apple Podcasts: 4,6/5

Язык: Английский

Средняя продолжительность выпуска: 45 минут

О чем: Интервью с представителями медиабизнеса: писателями, редакторами, журналистами и дизайнерами. Гости рассказывают о том, как они делают свою работу, дают советы новичкам. Из последних героев можно отметить Мэта Левина, который ведет финансовую колонку в Bloomberg, и Александру Ланге — дизайнерского критика. Она публиковала свои работы в The New Yorker, The New York Times.

