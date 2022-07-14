Подборка подкастов для журналиста

8 подкастов, которые могут быть интересны и полезны журналисту
1. «Поредачим»
Автор: Павел Федоров
Оценка на Apple Podcasts: 4,7/5
Язык: Русский
Средняя продолжительность выпуска: 45-50 минут
О чем: Основатель телеграм-канала «Паша и его прокрастинация» и автор книги «Пиши, ленивая *опа» Павел Федоров создал подкаст, в котором вместе с гостями обсуждает работу в медиа, редактуру, контент-маркетинг и трудоустройство. Есть выпуски, освещающие как актуальные темы: «Где искать работу и как это делать», «Какие люди нужны в медиа», «Как зарабатывать больше, работая меньше» и т.д., так и специфические, например, «Как и зачем выпускать книгу без издательства» и «Как зарабатывать на звуке». В гости Павел приглашает владельцев компаний, главных редакторов изданий, авторов книг и статей.
2. «Корпоративное бюро»
Автор: Павел Федоров
Оценка на Apple Podcasts: 4,8/5
Язык: Русский
Средняя продолжительность выпуска: 30-40 минут
О чем: Помимо ведения популярного телеграм-канала, Павел занимается созданием корпоративных медиа. В рамках этого бизнеса он выпускает второй подкаст «Конструкторское бюро». В нем основной упор делается на маркетинг и работе целых бренд-медиа.
3. «Розенталь и Гильденстерн»
Автор: «Техника речи», ведущие — главный редактор «Грамоты.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов и журналист Александр Садиков.
Оценка на Apple Podcasts: 4,9/5
Язык: Русский
Средняя продолжительность выпуска: 45 минут
О чем: Подкаст о современном русском языке и не только. Простым языком авторы рассказывают о правилах и истории языка, о том как он функционирует в современной речи и меняется на наших глазах.
4. «Работник месяца»
Автор: «Red Barn»
Оценка на Apple Podcasts: 4,5/5
Язык: Русский
Средняя продолжительность выпуска: 30-40 минут
О чем: Выпуски подкаста выполнены в жанре интервью ведущего с представителями различных профессий. Среди гостей есть люди из сферы медиа и маркетинга, что будет полезно непосредственно для самих журналистов. Помимо этого есть выпуски с представителями других профессий, чей опыт может быть полезен в подготовке различных журналистских материалов.
5. «The New Yorker Radio Hour»
Автор: «WNYC Studios and The New Yorker», ведущий — Дэвид Ремник
Оценка на Apple Podcasts: 4,2/5
Язык: Английский
Средняя продолжительность выпуска: 25-30 минут
О чем: Подкаст знаменитого американского журнала «The New Yorker». Его ведущий Дэвид Ремник стал лауреатом Пулитцеровской премии в 1994 году за книгу «Могила Ленина: Последние дни советской империи». Он вместе со знаменитыми писателями и редакторами обсуждает важные мировые проблемы. Это хороший вариант подтянуть свои навыки в английском языке и ознакомиться с новостной повесткой.
6. «TBD with Tina Brown»
Автор: «Wondery», ведущая — Тина Браун
Язык: Английский
Средняя продолжительность выпуска: 35-40 минут
О чем: Редактор Vanity Fair, The New Yorker, The Daily Beast и автор нескольких бестселлеров приглашает журналистов, актеров и ньюсмейкеров, чтобы обсудить с ними актуальные социальные вопросы, а также рассказывает, что можно посмотреть и почитать сегодня. На примере знаменитой ведущей можно научиться грамотно вести диалог во время интервью.
7. «Longform»
Автор: «Longform»
Оценка на Apple Podcasts: 4,6/5
Язык: Английский
Средняя продолжительность выпуска: 45 минут
О чем: Интервью с представителями медиабизнеса: писателями, редакторами, журналистами и дизайнерами. Гости рассказывают о том, как они делают свою работу, дают советы новичкам. Из последних героев можно отметить Мэта Левина, который ведет финансовую колонку в Bloomberg, и Александру Ланге — дизайнерского критика. Она публиковала свои работы в The New Yorker, The New York Times.
8. «Редач»
Автор: Ира Моторина
Оценка на Apple Podcasts: 4,8/5
Язык: Русский
Средняя продолжительность выпуска: 40-45 минут
О чем: Подкаст от UX-писателя и онлайн-стратега Иры Моториной (Грязных). В выпусках автор вместе с гостями разбирается в современном дизайне и копирайтинге. Можно узнать как о сложных профессиональных вопросах, так и о философии современных цифровых медиа.