Подборка подкастов для журналиста

1. «Поредачим»

Автор: Павел Федоров

Оценка на Apple Podcasts: 4,7/5

Язык: Русский

Средняя продолжительность выпуска: 45-50 минут

О чем: Основатель телеграм-канала «Паша и его прокрастинация» и автор книги «Пиши, ленивая *опа» Павел Федоров создал подкаст, в котором вместе с гостями обсуждает работу в медиа, редактуру, контент-маркетинг и трудоустройство. Есть выпуски, освещающие как актуальные темы: «Где искать работу и как это делать», «Какие люди нужны в медиа», «Как зарабатывать больше, работая меньше» и т.д., так и специфические, например, «Как и зачем выпускать книгу без издательства» и «Как зарабатывать на звуке». В гости Павел приглашает владельцев компаний, главных редакторов изданий, авторов книг и статей.

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