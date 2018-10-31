«Как бы радио». Но как бы нет

Все, что вам нужно знать о подкастах
Что такое подкаст, как его правильно записывать, монтировать и — самое страшное — выкладывать? Мастер-класс на интенсиве по подкастам специально для кафедры цифровых медиакоммуникаций провела Елена Никуличева, продюсер телеканала «Санкт-Петербург» и одна из авторов подкаста «Курсач». Пересказываем самое важное
Подкаст — это что, формат радио?
Нет. Подкаст — это онлайн-аудиошоу или аудиоблог. В отличие от привычного репортажного сюжета или радиопрограммы, подкаст — формат вневременной, это так называемый feature. К тому же, если на радио важно общение журналистов со слушателями, то в подкастах интерактив необязателен. Ведущие болтают друг с другом и не читают текст по бумажке — этим подкасты отличаются от аудиокниг.
Какие есть виды подкастов?
Монолог, диалог (или полилог — разговор друзей), интервью, целая лекция или сериал.
Что нужно для записи?
Абсолютная тишина, хороший микрофон и наушники, чтобы слышать себя. Можно записывать звук на петличку на камеру, но это может смутить гостя выпуска, если он у вас есть. Тогда лучше снять на час студию звукозаписи и воспользоваться услугами звукорежиссёра.
А как монтировать?
Лена советует Adobe Audition. Обязательные настройки — режим Mono, частота 44 100 Гц, 16-битный звук. Уровень звука должен быть от -12 до -6 дБ.
Экспорт — в формате WAV. Чистить и резать исходники лучше в режиме Waveform, подкладывать музыку и накладывать эффекты — в Multitrack Session.
И зачем медиа нужны подкасты?
Плюсы формата:
• Удобство монетизации (реклама и донаты).
Например, в начале эпизода ведущие могут коротко представить его спонсора и тут же перейти к сути.
• Доверие, эмоциональная связь с автором — удержание внимания аудитории.
Если слушатель найдёт в вашем лице единомышленника, что-то знает о вас — доверие к его изданию уже растёт.
Журналисты общаются в жанре беседы: высказывают мнение, делятся личными историями, спорят и шутят.
• Многозадачность.
• Привлечение более молодой аудитории.
По словам Лены, в США скорее дослушают до конца подкаст, чем досмотрят новый сериал или длинный ролик на YouTube.
Что с подкастами в России?
Бум! Подкасты записывают самые разные СМИ и сообщества:
Что касается статистики, то её нет: никто ещё не проводил исследований. Систематизировать данные в любом случае сложно из-за множества площадок для публикации. Подкасты можно выложить на SoundCloud, в iTunes, в мобильном приложении медиа, на платформе для подкастов ВКонтакте или просто как аудиозапись в той же соцсети. Google Play — вариант только через VPN, в России недоступна прямая загрузка контента.
Кстати, некоторые видеоформаты запросто можно перевести в аудио.
«Дудь мог бы просто существовать как подкаст. Видео „ВДудя“ не нужно смотреть, они нужны ему только для рекламы. Там нет никакого действия: никто не танцует и не бьёт никому морду. Эти полтора часа или сорок минут можно просто послушать», — считает Лена.
Так как же выложить подкаст в iTunes?
• Заливаем подкаст на SoundCloud;
• Загружаем аватарку — не меньше, чем 1400х1400;
• Максимально заполняем профиль;
• Открываем настройки на SoundCloud, выбираем Content. Копируем RSS Feed;
• Заходим на podcastsconnect.apple.com;
• Регистрируемся через Apple ID;
• Вставляем RSS Feed;
• Отправляем на рассмотрение.
И ждем. Лена предупреждает: на привязанную к Apple ID почту не приходят уведомления, так что страничку подкаста нужно через пару дней проверить вручную.
Источник: Кафедра цифровых медиакоммуникаций СПбГУ / ВКонтакте Иллюстрация: shutterstock.com; фото: Маргарита Шестакова; скриншоты: Елена Никуличева