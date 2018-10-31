«Как бы радио». Но как бы нет

Что такое подкаст, как его правильно записывать, монтировать и — самое страшное — выкладывать? Мастер-класс на интенсиве по подкастам специально для кафедры цифровых медиакоммуникаций провела Елена Никуличева, продюсер телеканала «Санкт-Петербург» и одна из авторов подкаста «Курсач». Пересказываем самое важное

Подкаст — это что, формат радио?

Нет. Подкаст — это онлайн-аудиошоу или аудиоблог. В отличие от привычного репортажного сюжета или радиопрограммы, подкаст — формат вневременной, это так называемый feature. К тому же, если на радио важно общение журналистов со слушателями, то в подкастах интерактив необязателен. Ведущие болтают друг с другом и не читают текст по бумажке — этим подкасты отличаются от аудиокниг.

Какие есть виды подкастов?

Монолог, диалог (или полилог — разговор друзей), интервью, целая лекция или сериал.

Что нужно для записи?

Абсолютная тишина, хороший микрофон и наушники, чтобы слышать себя. Можно записывать звук на петличку на камеру, но это может смутить гостя выпуска, если он у вас есть. Тогда лучше снять на час студию звукозаписи и воспользоваться услугами звукорежиссёра.

А как монтировать?

Лена советует Adobe Audition. Обязательные настройки — режим Mono, частота 44 100 Гц, 16-битный звук. Уровень звука должен быть от -12 до -6 дБ.

Экспорт — в формате WAV. Чистить и резать исходники лучше в режиме Waveform, подкладывать музыку и накладывать эффекты — в Multitrack Session.