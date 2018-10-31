КМЖ

«Как бы радио». Но как бы нет

Теги: 
подкастинг

Все, что вам нужно знать о подкастах

Что такое подкаст, как его правильно записывать, монтировать и — самое страшное — выкладывать? Мастер-класс на интенсиве по подкастам специально для кафедры цифровых медиакоммуникаций провела Елена Никуличева, продюсер телеканала «Санкт-Петербург» и одна из авторов подкаста «Курсач». Пересказываем самое важное

 

Подкаст — это что, формат радио?

Нет. Подкаст — это онлайн-аудиошоу или аудиоблог. В отличие от привычного репортажного сюжета или радиопрограммы, подкаст — формат вневременной, это так называемый feature. К тому же, если на радио важно общение журналистов со слушателями, то в подкастах интерактив необязателен. Ведущие болтают друг с другом и не читают текст по бумажке — этим подкасты отличаются от аудиокниг.

 

Какие есть виды подкастов?

Монолог, диалог (или полилог — разговор друзей), интервью, целая лекция или сериал.

 

Что нужно для записи?

Абсолютная тишина, хороший микрофон и наушники, чтобы слышать себя. Можно записывать звук на петличку на камеру, но это может смутить гостя выпуска, если он у вас есть. Тогда лучше снять на час студию звукозаписи и воспользоваться услугами звукорежиссёра.

 

А как монтировать?

Лена советует Adobe Audition. Обязательные настройки — режим Mono, частота 44 100 Гц, 16-битный звук. Уровень звука должен быть от -12 до -6 дБ.

Экспорт — в формате WAV. Чистить и резать исходники лучше в режиме Waveform, подкладывать музыку и накладывать эффекты — в Multitrack Session.

Чем не оупенспейс?
Чем не оупенспейс?
Интерфейс Audition может выглядеть страшно, но на деле звук монтируется по наитию
Интерфейс Audition может выглядеть страшно, но на деле звук монтируется по наитию

И зачем медиа нужны подкасты?

Плюсы формата:

•   Удобство монетизации (реклама и донаты).

Например, в начале эпизода ведущие могут коротко представить его спонсора и тут же перейти к сути.

•   Доверие, эмоциональная связь с автором — удержание внимания аудитории.

Если слушатель найдёт в вашем лице единомышленника, что-то знает о вас — доверие к его изданию уже растёт.

Журналисты общаются в жанре беседы: высказывают мнение, делятся личными историями, спорят и шутят.

•   Многозадачность.

•   Привлечение более молодой аудитории.

По словам Лены, в США скорее дослушают до конца подкаст, чем досмотрят новый сериал или длинный ролик на YouTube.

 

Что с подкастами в России?

Бум! Подкасты записывают самые разные СМИ и сообщества:

Можем добавить ТАСС, Евроспорт, Newочём, Лабу и KudaGo

Что касается статистики, то её нет: никто ещё не проводил исследований. Систематизировать данные в любом случае сложно из-за множества площадок для публикации. Подкасты можно выложить на SoundCloudв iTunes, в мобильном приложении медиа, на платформе для подкастов ВКонтакте или просто как аудиозапись в той же соцсети. Google Play — вариант только через VPN, в России недоступна прямая загрузка контента.

Кстати, некоторые видеоформаты запросто можно перевести в аудио.

«Дудь мог бы просто существовать как подкаст. Видео „ВДудя“ не нужно смотреть, они нужны ему только для рекламы. Там нет никакого действия: никто не танцует и не бьёт никому морду. Эти полтора часа или сорок минут можно просто послушать», — считает Лена.

 

Так как же выложить подкаст в iTunes?

•   Заливаем подкаст на SoundCloud;

•   Загружаем аватарку — не меньше, чем 1400х1400;

•   Максимально заполняем профиль;

•   Открываем настройки на SoundCloud, выбираем Content. Копируем RSS Feed;

•   Заходим на podcastsconnect.apple.com;

•   Регистрируемся через Apple ID;

•   Вставляем RSS Feed;

•   Отправляем на рассмотрение.

И ждем. Лена предупреждает: на привязанную к Apple ID почту не приходят уведомления, так что страничку подкаста нужно через пару дней проверить вручную.

 
Источник: Кафедра цифровых медиакоммуникаций СПбГУ / ВКонтакте
Иллюстрация: shutterstock.com; фото: Маргарита Шестакова; скриншоты: Елена Никуличева
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31 октября 2018

Окт 31, 2018