Новостные подкасты набрали популярность за время пандемии

Специалисты института Рейтер Ник Ньюман и Натан Галло опубликовали результаты исследования, в котором они проанализировали изменение интереса аудитории к новостным подкастам во время пандемии. Исследование проводилось в США, Великобритании, Франции, Австралии, Швеции и Дании. Во всех этих странах популярность ежедневных новостных подкастов значительно выросла.

Так, количество скачиваний ежедневных новостных подкастов в США составило 10% от всех загрузок, а во Франции и Австралии — 9%. И это при том, что новостные подкасты составляют всего лишь 1% от всех файлов этого типа.

Исследователи пришли к выводу, что возросший интерес к подкастам на фоне изменившейся реальности свидетельствует о новом запросе аудитории на получение новостей. И, по сути, сейчас идет формирование новой привычки людей получать информацию посредством подкаста. Сам же отчет так и называется: «Ежедневные новостные подкасты: формирование новых привычек в тени коронавируса». В нем Ньюман и Галло называют новостные подкасты «одной из наиболее быстрорастущих областей потребления СМИ».

Взаимовыгодная любовь

Как показало исследование Рейтер, новостные подкасты оказались очень выгодным бизнесом для таких больших и качественных газет, как New York Times (The Daily) и Guardian (Today in Focus). Ежедневные аудиобрифинги стали привлекать все больше и больше читателей (слушателей), а за время пандемии эта аудитория никуда не ушла, а наоборот, выросла. Исследователи из Рейтер считают, что таким образом стала формироваться новая привычка аудитории. А это, в свою очередь, привлекло рекламодателей. Такое взаимодействие вполне можно назвать «взаимовыгодной любовью».

«Издатели по-прежнему настроены оптимистично в отношении перспектив ежедневных новостных подкастов, — пишут авторы исследования Ньюман и Галло. — Но подкастами нужно постоянно заниматься, чтобы не потерять интерес аудитории и продолжать получать прибыль. И газеты продолжают над этим работать».

Привлечь новых читателей, слушателей и молодежь

Предметом исследования Института Рейтер стали 102 ежедневных новостных подкаста, причем 37 из них были запущены с началом пандемии. Все это время аудитория росла, причем интерес к подкастам проявила молодежь. «Издатели рассматривают ежедневные новостные подкасты как эффективный способ привлечь молодую аудиторию и возможность заинтересовать ее содержанием газет, — утверждают Ньюман и Галло. — Новостные организации, особенно распространяющиеся по подписке, говорят, что подкасты, особенно подкасты ежедневных новостей, помогают сохранить аудиторию и уменьшить ее отток».

А французская ежедневная газета Le Parisien провела свое исследование и пришла к выводу, что слушатели подкастов в три раза чаще остаются с газетой и становятся ее подписчиками. «Это хороший способ удержать аудиторию, — говорит Пьер Шоссе, руководитель отдела цифровых технологий Le Parisien. «Подкастинг — это возможность разнообразить наше онлайн-предложение, — говорит Пьеррик Фэй, ведущий La Story, самого успешного ежедневного подкаста во Франции. — Этот подкаст подчеркивает качество нашей редакции, — добавляет он. Сейчас La Story скачивают 770 000 раз в месяц — в два раза больше, чем год назад».

Подкаст популярнее газеты?

Журналисты The Daily New York Times были удивлены, когда поняли, что подкасты иногда становятся популярнее основной газеты. «Подкаст стал очень важной новостной платформой, чего мы даже не ожидали», — говорит ведущий Майкл Барбаро.

Некоторые ежедневные новостные подкасты стали собирать аудиторию больше, чем традиционные печатные издания или телевидение.

Например, газету The Daily New York Times сейчас в среднем скачивают 4 миллиона раз в день — вдвое больше, чем год назад. «Теперь Daily становится очень важной новостной платформой, что неожиданно, — говорит Майкл Барбаро. — Мы уже можем конкурировать с Fox News в прайм-тайм».

Погружение в детали

The Daily предлагает слушателям подкаст продолжительностью около 25 минут. Формат получил широкое распространение среди издателей по всему миру. «Мы все влюбились в The Daily New York Times и почувствовали, что наша журналистика может превратиться в ежедневное «погружение», с подробными деталями, — говорит Ребекка Костелло, генеральный директор Schwartz Media, Австралия. — Это самый доступный способ узнать серьезные новости и понять, что произошло на самом деле».

Однако такое информационное «погружение» — это лишь один из видов подкастов. В отчете Рейтер также указаны три других типа подкастов: расширенный чат; краткий обзор новостей и Microbulletin. В целом формат «погружение» (deep-dive) является наиболее распространенным и составляет почти половину (43%) всех проанализированных подкастов.

Рекламодатели вернулись

Во время пандемии рекламный рынок начал проседать. Однако очень скоро рекламодатели вернулись именно к подкастам. Последние тоже претерпели колебания слушателей: с началом локдауна аудитория уменьшилась из-за ограничений поездок (подкасты чаще всего слушали в машинах).

Однако скоро все восстановилось. Люди начали слушать подкасты дома. И как только цифры выровнялись — рекламодатели вернулись и их количество даже увеличилось!

Исследователи отмечают, что качество многих подкастов в Европе повысилось. После первоначального спада он быстро пришел в норму, и ежедневные новостные подкасты стали даже лучше, чем раньше.

«Главный способ привлечь следующее поколение слушателей»

Согласно отчету Рейтер, для многих издателей подкастинг — «главный способ привлечь следующее поколение слушателей». Они, как правило, привлекают более молодую аудиторию (в Великобритании люди младше 35 лет в четыре раза чаще смотрят подкасты, чем люди старше 55 лет). И гораздо более образованную аудиторию. Это высоко ценимая группа для рекламодателей и издателей, которые ищут потенциальных новых цифровых подписчиков.