Подкасты и соцмедийный детокс: основные тренды в соцсетях в 2019 году

Аналитическая компания Brand Analytics выяснила, как изменились социальные платформы в России и поведение их активной аудитории за последний год. Согласно исследованиям, пользователи больше доверяют микроинфлюенсерам, стараются заходить в Facebook или во «ВКонтакте» по делу, а также предпочитают изображения тексту.

• Нетекстовый контент выходит на первый план: становятся популярнее такие форматы, как Stories, видео и картинки. Ежедневно в русскоязычных социальных сетях публикуется более 25 млн изображений — то есть каждый третий пост содержит фото — и более 2,4 млн постов с роликами. Самым быстрорастущим форматом последних лет является Stories, но именно в 2019 г. соцмедиа научились анализировать эффективность рекламных кампаний, запущенных в «историях».

• Повышается интерес аудитории к подкастам: с августа 2018 г. по август 2019 г. количество упоминаний аудиоблогов в соцсетях выросло в четыре раза. Слушатели часто выбирают не специализированные сервисы и приложения, а привычные площадки, например видеохостинг YouTube. За последний год собственную платформу для прослушивания подкастов предложила, в частности, соцсеть «ВКонтакте».

• Инфлюенс-маркетинг привлекает все больше рекламных бюджетов. Объем этого сегмента рынка в России в 2019 г. составит, по оценкам экспертов, 20 млрд руб. Речь идет не только о знаменитостях, которые способны привлечь внимание аудитории охватной компанией, но не всегда стимулировать продажи. Доверие пользователей к советам нано- и микроинфлюенсеров растет, поэтому рекламодатели выбирают и лидеров мнений с относительно небольшой аудиторией. Ориентиром для брендов служит вовлеченность пользователей — например, на YouTube она наиболее высока у обзорщиков и летсплееры.

• Медиапотребление продолжает перетекать на авторские платформы с рекомендательным контентом. Один из трех основных «кругов интересов» русскоязычной аудитории сегодня — тематические и авторские каналы. На это указывает продолжающийся рост цитируемости Telegram и «Яндекс.Дзен», согласно рейтингу платформ Brand Analytics. Если лента соцсетей, основанная на интересах друзей, не смогла удовлетворить запросы пользователей, то сейчас это делают рекомендательные сервисы. Одним из прорывов года на российском рынке соцмедиа компания называет приход в Россию платформы обмена короткими видео TikTok.

• Тренд 2019 г. среди российской аудитории — соцмедийный детокс, в соцсети люди заходят в основном по делу. Люди сокращают публичное присутствие в соцсетях. Общение перетекает в сообщества по интересам. Кроме того, пользователи становятся все меньше зависимы от количества лайков и стараются извлечь из коммуникации пользу для личных нужд: продают, покупают, ищут партнеров, советуются, рекомендуют.

• Сегодня соцсети стараются создать замкнутые экосистемы, способные удовлетворить все запросы пользователей. Соцмедиа пытаются приучить людей общаться, читать, смотреть, покупать, зарабатывать, жаловаться и получать обратную связь на своей территории. Тем не менее люди не всегда были готовы идти по такому пути в 2019 г.

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