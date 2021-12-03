Подмосковье потратит 127 млн рублей на освещение деятельности властей в СМИ в 2022 году

Комитет по конкурентной политике Московской области разместил два тендера на общую сумму 127 млн руб. Обе закупки (первая и вторая) касаются освещения в средствах массовой информации (СМИ) деятельности губернатора Андрея Воробьёва и местных органов власти, а также социально-экономического развития региона, важных и значимых социальных, политических и культурных событий, следует из документации на сайте госзакупок.

Заявки для участия принимаются до 23 декабря 2021 года. С победителями заключат договор сроком до декабря 2022 года.

Согласно техническому заданию, в качестве подрядчиков власти выберут одно ежедневное и два периодических российских печатных СМИ общественно-политической направленности. Материалы в периодических изданиях должны выходить под рубрикой «Подмосковье». Все публикации нужно будет дублировать в интернет-версиях изданий.

При этом электронная версия должна быть зарегистрирована в качестве СМИ. Необходимый среднемесячный объём трафика ресурса периодического издания с 01 января по 30 сентября 2021 года должен составлять не менее 35 млн посетителей по данным аналитических счётчиков, например, «Яндекс.Метрики». Для ежедневного издания этот показатель за третий квартал 2021 года необходим на уровне не менее 50 млн уникальных пользователей в месяц по данным Google Analytics.

Среди требований к ежедневному печатному СМИ можно выделить следующие:

• форма периодического распространения: газета;

• периодичность выхода: не менее четырёх раз в неделю;

• цветовое оформление (каждый номер): полноцветное;

• формат периодического печатного издания: А3;

• тираж номера: не менее 30 тыс. экземпляров;

• территория распространения периодического печатного издания: в городе Москве, и Московской области: через розничную продажу — не менее 70% от тиража; по подписке — не менее 12% от тиража.

В тендерной документации к двум периодическим печатным СМИ предъявлены разные требования. Среди требований к первому:

• форма периодического распространения: газета;

• периодичность выхода: не менее четырёх раз в неделю;

• цветовое оформление (каждый номер): полноцветное;

• формат периодического печатного издания: А2

• территория распространения периодического печатного издания: в городе Москве, Московской области и иных субъектах Российской Федерации;

• среднеразовый тираж: не менее 60 тыс. экземпляров;

• охват аудитории не менее 475 тыс. человек по России и не менее 255 тыс. человек по Москве по данным исследований «Mediascope» за период с марта 2021 года по июль 2021 года.

Требования ко второму изданию по перечисленным параметрам отличаются еженедельной периодичностью выхода, охватом аудитории, который должен составлять не менее 635 тыс. человек по России и не менее 400 тыс. человек по Москве за период с марта 2021 года по июль 2021 года. Полный перечень требований представлен в документации к тендерам на торговой площадке.