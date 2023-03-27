Подписка Twitter* Blue принесла соцсети $11 млн за три месяца

Менее 1% пользователей Twitter* оплачивают подписку Twitter* Blue, которая предоставляет голубой значок верификации и ряд привилегий. Социальная сеть заработала на ней около $11 млн, подсчитали эксперты TechCrunch.

За три месяца платной подпиской воспользовались 385 тыс. владельцев аккаунтов на мобильных устройствах, при этом 246 тыс. из них проживает в США. Всего у Twitter* насчитывается 238 млн активных пользователей.

Исходя из стоимости, соцсеть заработала порядка $11 млн за три месяца. Эти данные не учитывают страны, где она запущена недавно, а также подписки, оформленные в веб-версии Twitter*. Примерно $8 млн из названной суммы приходится на пользователей из США.

Напомним, владелец компании Илон Маск рассчитывал, что Twitter* к 2028 году должен получать 45% прибыли от рекламы, и 55% — благодаря Twitter* Blue и другим сервисам.

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