Подведены итоги конкурса на лучшее освещение национального проекта «Демография»

Номинация «Укрепление общественного здоровья»

• 1 место

Севостьянова Белла Анатольевна, директор-главный редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты, Ростовская обл.

за цикл публикаций «Живи здорово».

• 2 место

Пузырева Анастасия Васильевна, ведущий корреспондент общественно-политической «Ордынской газеты», Новосибирская обл.

за материал «Стоять на месте — это не про нас».

• 3 место

Ночвина Софья Дмитриевна, корреспондент РИА VladNews

за интервью с Еленой Кравченко, заместителем главного врача по медицинской части Владивостокского родильного дома №3.

Номинация «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

1 место жюри решило никому не присуждать

• 2 место Махлеева Юлия Александровна, корреспондент издания «Южноуральская панорама»

за материал «Рожайте — поддержим. На какие пособия могут рассчитывать южноуральские семьи».

• 3 место

Могулева Анна Николаевна, главный редактор газеты «Маяк», Челябинская обл.

за материал «Жилье за счет земли».

Номинация «Старшее поколение»

• 1 место

Текутьева Ирина Андреевна, редактор информационного сайта «Хорошие новости Челябинской области»

за материал «Тетя Сева на байке: челябинская пенсионерка организовала мотоклуб «Стальные кобры».

• 2 место

Корчгина Наталия Альбертовна, корреспондент газеты «Миасский рабочий», Челябинская обл.

за материал «Ее сотая весна».

• 3 место

Березнякова Наталья Дмитриевна, главный редактор газеты «Пенсионер», г. Екатеринбург

за материал «Я бы в повара пошел, пусть меня переучат…».

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