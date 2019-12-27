Подведены итоги конкурса на лучшее освещение национального проекта «Демография»

Номинация «Укрепление общественного здоровья»
• 1 место
Севостьянова Белла Анатольевна, директор-главный редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты, Ростовская обл.
за цикл публикаций «Живи здорово».
• 2 место
Пузырева Анастасия Васильевна, ведущий корреспондент общественно-политической «Ордынской газеты», Новосибирская обл.
за материал «Стоять на месте — это не про нас».
• 3 место
Ночвина Софья Дмитриевна, корреспондент РИА VladNews
за интервью с Еленой Кравченко, заместителем главного врача по медицинской части Владивостокского родильного дома №3.
Номинация «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
1 место жюри решило никому не присуждать
• 2 место Махлеева Юлия Александровна, корреспондент издания «Южноуральская панорама»
за материал «Рожайте — поддержим. На какие пособия могут рассчитывать южноуральские семьи».
• 3 место
Могулева Анна Николаевна, главный редактор газеты «Маяк», Челябинская обл.
за материал «Жилье за счет земли».
Номинация «Старшее поколение»
• 1 место
Текутьева Ирина Андреевна, редактор информационного сайта «Хорошие новости Челябинской области»
за материал «Тетя Сева на байке: челябинская пенсионерка организовала мотоклуб «Стальные кобры».
• 2 место
Корчгина Наталия Альбертовна, корреспондент газеты «Миасский рабочий», Челябинская обл.
за материал «Ее сотая весна».
• 3 место
Березнякова Наталья Дмитриевна, главный редактор газеты «Пенсионер», г. Екатеринбург
за материал «Я бы в повара пошел, пусть меня переучат…».
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