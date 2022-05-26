Подведены итоги конкурсов на соискание знака отличия «Золотой Фонд прессы — 2022»

24 мая в Москве на Деловом форуме «Качественная пресса и перспективы ее развития» подвели итоги проекта «Золотой Фонд прессы — 2022». Теперь медиа, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2022 года ставить Знак на своем издании.

«Качество обработки актуальной повестки в региональных медиа постоянно повышается: этот процесс наиболее ярко дал о себе знать в этом году. Редакции все внимательнее реагируют на вопросы и запросы аудитории, предлагая своим читателям своевременный и социально значимый контент. Растет общий уровень качества текстов, расширяется жанровая палитра, углубляется работа с источниковой базой. При этом журналисты не забывают об историко-культурном наследии своих регионов, разрабатывают историческую проблематику, значимую для их локаций. Тем не менее, в цифровом пространстве многие редакции до сих пор чувствуют себя не так уверенно: хочется выразить надежду на то, что взаимодействие с аудиторией на платформах социальных медиа станет вскоре таким же интенсивным и содержательным, как и прямая коммуникация редакций со своими читателями», — прокомментировала результаты конкурса эксперт Сивякова Екатерина Викторовна, доцент кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кажберова Варвара Валентиновна, научный сотрудник кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, отметила, что «современные газеты представляют собой достаточно динамичные, актуальные издания, полно освещающие жизнь региона. У большинства СМИ есть сайты с фото и видео, блогами, возможностью отправки UGC-контента. Остается только пожелать региональным СМИ всегда сохранять динамику и информативность в заголовках и лидах, чаще разнообразить жанровую палитру и учитывать интересы всех возрастных групп аудитории».

ЖУРНАЛИСТ поздравляет победителей и желает им творческих успехов!

Список победителей опубликован на сайте zolfondpress.ru.