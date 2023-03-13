Подведены итоги премии «Серебряный лучник»

Церемония награждения победителей Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» состоялась в Москве.

На соискание премии в общей сложности было подано 280 проектов в 13 номинациях. К открытым презентациям, по итогам которых определяются победители, допустили 86 проектов.

Награждали лучших за антикризисные коммуникации в постковидный и санкционный период, за благотворительность, за создание учебника в сфере связей с общественностью и многое другое, что имеет свою ценность для общества и бизнеса.

Выделяли различные социальные проекты, которые реализует в том числе и крупный бизнес. Они направлены на создание неких объединяющих нюансов, способствующих развитию связей и созданию новых форматов.

Свои почетные места среди победителей заняли и культурно-просветительские проекты — например, тот, что помогает учащимся, студентам и молодым специалистам решать актуальные вопросы по сохранению культурно-исторического наследия. В числе дипломантов за продвижение культурных проектов оказалась и универсальная научная библиотека за проект Южно-Уральская книжная ярмарка. Лауреатом в этой номинации стал Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра».