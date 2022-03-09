Подведены итоги Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!»

17 марта 2022 года в г. Москве в Союзе женщин России состоится церемония награждения победителей конкурса «Имя ей — женщина!».
Всего на конкурс было представлено 1058 работ из 60 регионов России.
Компетентное жюри конкурса, рассмотрев представленные материалы, определило 7 победителей и 12 лауреатов во всех номинациях.
• В номинации «Союз женщин — в действии»
Игнатова Ирина (Владимирская область)
• В номинации «Не женское это дело»
Агафона Ирина (Челябинская область)
Хапаева Мадина (КЧР)
Чурилина Ирина (Челябинская область)
• В номинации «Преодоление»
Кожемякина Ольга (Московская область)
Ежова Марина (Саратовская область)
Варнакова Екатерина (Нижегородская область)
• В номинации «Нет предела совершенству»
Максимова Регина (Республика Чувашия)
Ходик Дарья (Республика Татарстан)
Цхададзе Ирина (ХМАО-Югра)
• В Номинации «Хозяйки села»
Ломакина Елена (Волгоградская область)
Таравкова Ирина (Липецкая область)
Моисеенко Анна (Республика Алтай)
Евстратова Елена (Ростовская область)
• В номинации «Много – не мало»
Меньшикова Эмма (Липецкая область)
Шевелева Любовь (Курганская область)
Харсиева Лилия (Республика Ингушетия)
• В номинации «И в будни, и в праздники»
Саухина Татьяна (Саратовская область)
Призами партнеров отмечены победители двух специальных номинаций: Гусева Елена (Калужская область) и Сивкова София (Нижегородская область).