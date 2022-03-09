Подведены итоги Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!»

17 марта 2022 года в г. Москве в Союзе женщин России состоится церемония награждения победителей конкурса «Имя ей — женщина!».

Всего на конкурс было представлено 1058 работ из 60 регионов России.

Компетентное жюри конкурса, рассмотрев представленные материалы, определило 7 победителей и 12 лауреатов во всех номинациях.

• В номинации «Союз женщин — в действии»

Игнатова Ирина (Владимирская область)

• В номинации «Не женское это дело»

Агафона Ирина (Челябинская область)

Хапаева Мадина (КЧР)

Чурилина Ирина (Челябинская область)

• В номинации «Преодоление»

Кожемякина Ольга (Московская область)

Ежова Марина (Саратовская область)

Варнакова Екатерина (Нижегородская область)

• В номинации «Нет предела совершенству»

Максимова Регина (Республика Чувашия)

Ходик Дарья (Республика Татарстан)

Цхададзе Ирина (ХМАО-Югра)

• В Номинации «Хозяйки села»

Ломакина Елена (Волгоградская область)

Таравкова Ирина (Липецкая область)

Моисеенко Анна (Республика Алтай)

Евстратова Елена (Ростовская область)

• В номинации «Много – не мало»

Меньшикова Эмма (Липецкая область)

Шевелева Любовь (Курганская область)

Харсиева Лилия (Республика Ингушетия)

• В номинации «И в будни, и в праздники»

Саухина Татьяна (Саратовская область)

Призами партнеров отмечены победители двух специальных номинаций: Гусева Елена (Калужская область) и Сивкова София (Нижегородская область).