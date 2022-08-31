Погибла Манана Асламазян

30 августа в Ереване трагически погибла бывший генеральный директор фонда «Иньерньюс», лауреат ТЭФИ Манана Асламазян. Манана Асламазян была членом Академии Российского телевидения с 2001 года. Лауреат премии «Менеджер года» 2002 года в специальной номинации «За особые заслуги в развитии медиабизнеса», обладатель Специального приза Академии Российского телевидения «За личный вклад в развитие российского телевидения» за важнейшую роль в подготовке кадров для регионального телевидения.

Ее знали и любили журналисты во многих регионах страны, сотни коллег приняли участие в тренингах и семинарах по повышению квалификации, освоили самые современные технологии и смогли найти собственный путь в профессии. Манана стала для многих из них не только организатором мероприятий, но и постоянным собеседником, и другом. Ее личное обаяние, человеческая щедрость и беззаветная вера в то, что журналистика делает мир совершеннее, что в принципе люди могут изменить жизнь к лучшему, делали ее центром притяжения.

Она участвовала во множестве всероссийских и международных форумах, обсуждениях острых проблем и будущего журналистики. Всегда была открыта новым идеям, в последнее время планировала провести фестиваль документального кино в Ереване, придумывала программы для молодых журналистов.

Манана Асламазян навсегда останется в памяти коллег.

Редакция ЖУРНАЛИСТА приносит соболезнования родным и близким.

Фотография: Илья Питалев/РИА «Новости»