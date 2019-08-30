Поисковики обяжут удалять пиратские ссылки в течение шести часов

Поисковые системы будут обязаны удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после их внесения в специальный реестр, сообщают «Ведомости». Издание ознакомилось с поправками в закон «Об информации», которые разработали крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, «Яндекс» и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.

Эти поправки предписывают работающим в России поисковикам, в том числе Google, удалять ссылки на нелегальные копии книг, музыки, сериалов и фильмов, а также программного обеспечения (исключение сделано только для фотографий).

Для удаления ссылок предусмотрены две опции. Согласно первой, после получения жалобы на пиратский контент, поисковик сам решает, как быстро удалять ссылку. Вторая опция предусматривает создание реестров пиратских ссылок. Поисковики обязаны будут подключиться к ним и удалять ссылку в течение шести часов после ее появления в реестре.

В Роскомнадзоре заявили, что поправки направлены на согласование в администрацию президента. Затем они поступят в комитет по информационной политике Госдумы, который внесет их на рассмотрение парламента, заявили источники «Ведомостей».