Яд не в чемодане, а в головах

В очередной раз испытал стыд за профессию, в которой существую давным-давно, и за ее представителей. Вот уж действительно: вторая древнейшая. Правда, теперь речь идет не о соотечественниках, о коллегах из Чехии.

Ни для кого не секрет, что спецслужбы повсюду используют журналистов в своих целях. Иногда (редко) эти цели бывают благовидными, но чаще они ничего общего не имеют ни с моралью, ни со здравым смыслом, хотя всегда диктуются, якобы, «защитой национальных интересов».

Недели три назад издаваемый в Праге еженедельник Respekt устами своего корреспондента О. Кундры сообщил сенсационную новость: якобы из Москвы прибыл некий дипломат, в багаже которого находился сильнодействующий яд. Журналист со ссылкой на свои источники в спецслужбах написал, что, возможно, это часть операции по «наказанию» трех муниципальных пражских чиновников. Один из них — староста района Прага-6 — был инициатором сноса памятника маршалу Коневу, другой — мэр столицы — «провинился» в том, что переименовал площадь перед посольством РФ, и теперь она носит имя Бориса Немцова, третий — глава муниципального образования на окраине Праги — накануне Дня Победы установил у себя в районе памятник власовцам.

Так совпало, что практически одновременно с выходом в свет журнала все три чиновника были взяты под государственную охрану. То есть таким образом спецслужбы хотя и косвенно, но подтвердили опасность, нависшую над их здоровьем.

И хотя сам президент Милош Земан, который — понятное дело — по долгу своей службы обязан знать все происходящее в государстве, в том числе и степень внешних угроз, публично высмеял эту историю, на днях она получила шумное продолжение.