Яд не в чемодане, а в головах

Как чешские журналисты сделали «киллером» ни в чем не повинного российского дипломата
В очередной раз испытал стыд за профессию, в которой существую давным-давно, и за ее представителей. Вот уж действительно: вторая древнейшая. Правда, теперь речь идет не о соотечественниках, о коллегах из Чехии.
Ни для кого не секрет, что спецслужбы повсюду используют журналистов в своих целях. Иногда (редко) эти цели бывают благовидными, но чаще они ничего общего не имеют ни с моралью, ни со здравым смыслом, хотя всегда диктуются, якобы, «защитой национальных интересов».
Недели три назад издаваемый в Праге еженедельник Respekt устами своего корреспондента О. Кундры сообщил сенсационную новость: якобы из Москвы прибыл некий дипломат, в багаже которого находился сильнодействующий яд. Журналист со ссылкой на свои источники в спецслужбах написал, что, возможно, это часть операции по «наказанию» трех муниципальных пражских чиновников. Один из них — староста района Прага-6 — был инициатором сноса памятника маршалу Коневу, другой — мэр столицы — «провинился» в том, что переименовал площадь перед посольством РФ, и теперь она носит имя Бориса Немцова, третий — глава муниципального образования на окраине Праги — накануне Дня Победы установил у себя в районе памятник власовцам.
Так совпало, что практически одновременно с выходом в свет журнала все три чиновника были взяты под государственную охрану. То есть таким образом спецслужбы хотя и косвенно, но подтвердили опасность, нависшую над их здоровьем.
И хотя сам президент Милош Земан, который — понятное дело — по долгу своей службы обязан знать все происходящее в государстве, в том числе и степень внешних угроз, публично высмеял эту историю, на днях она получила шумное продолжение.
Сразу несколько чешских СМИ, как по команде, залпом выстрелили своими публикациями, в которых назвали имя человека, якобы, доставившего в Прагу смертельный яд. По ТВ показали его фотографии, привели детали из его прежней жизни. Речь идет об Андрее Кончакове, исполняющем обязанности директора Российского центра науки и культуры. Один из авторов этих публикаций даже взял интервью у г-на Кончакова, что, впрочем, не помешало упомянутому автору назвать российского гражданина «установленным агентом ФСБ».
Почему мне стыдно за профессию и за т.н. «коллег»?
Во-первых, этот молодой человек по имени Андрей никакого отношения не имел и не имеет к шпионским играм. Он семь лет работает в Праге, его знают здесь многие как исполнительного, ответственного и очень доброжелательного сотрудника Россотрудничества. Именно он проводит те мероприятия, которые способствуют не вражде, а дружбе между Чехией и Россией. Еще раз: «шпион» день и ночь на протяжении семи лет сеял здесь семена мира и доброты.
Почему я говорю, что он не имеет никакого отношения к шпионским играм? Видите ли, любой гражданин, долго работающий за границей и имеющий хоть какие-то отношения с дипломатами, прекрасно осведомлен, кто из них «чистый», а кто «с погонами». Так повелось еще с советских времен и в этом отношении мало что изменилось.
Скорее всего, Андрей по каким-то неведомым мне причинам стал пешкой в игре спецслужб. Может быть, он — жертва глупых интриг. Возможно, причиной стала именно его работа, направленная на сотрудничество, а не на вражду… Все может быть… Но я сейчас о другом. С каким же удовольствием его имя стали полоскать в газетах, в сети, по ТВ. Не имея ни малейших доказательств вины, никаких оснований для обвинений в причастности к спецслужбам.
Факт только один: 14 марта он прибыл из Москвы в Прагу рейсом «Чешских авиалиний», имея при себе рюкзак, а в багаже — чемодан. И в аэропорту сел не в такси, как обычно делал, а в машину встречавшего его первого секретаря посольства — по причине коронавируса. Как выяснилось, местным журналистам этот факт дает широкий простор для всяких домыслов.
А ведь они могут сломать человеку жизнь.
Андрей в разговоре со мной сказал: будет бороться, чтобы отстоять свои честь и достоинство. Это правильно. Другого выхода у него нет. Надо идти до конца, вплоть до обращения в ЕСПЧ, до судебных исков против клеветников.
А за профессию стыдно.