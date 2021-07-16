Покинувшая Россию после угроз властей журналистка Наталья Зубкова запустила всероссийскую экоплощадку

Журналистка и экоактивистка из Кузбасса Наталья Зубкова запустила всероссийский экологический форум. На новом ресурсе «Красная кнопка» она планирует объединить экоактивистов со всей страны, чтобы облегчить им работу и защитить от преследования госструктур, сообщила редакции Сибирь.Реалии Зубкова.

В апреле журналистке пришлось уехать из России из-за преследования властей за публикации, в том числе о нарушениях экологического законодательства.

«„Красная кнопка“ позволит каждому экоактивисту оперативно сообщить о том, что он в опасности, например, задержан. Во-вторых, обеспечит им помощь, в том числе юридическую, как по собственной защите, так и по привлечению к ответственности нарушителей экозаконодательства, — сообщила Зубкова изданию «Сибирь.Реалии».