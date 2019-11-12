Поколение Z готово платить за авторский контент

У рынка монетизации контента есть предпосылки для серьезного роста, отмечается в исследовании Boosty.to и ResearchMe.

Больше половины рунета (52 %) потребляет авторский контент, и почти треть (28 %) участвует в его создании. Такие цифры содержатся в исследовании, проведенном платформой Boosty.to и компанией ResearchMe (выборка — 3240 человек).

И авторов, и зрителей больше среди молодежи в возрасте до 35 лет.

Наиболее популярный тип контента — видеоблоги, также в топ-3 входят музыка и журналистские тексты. А самые популярные площадки — «ВКонтакте», YouTube и Instagram.

Блогеров обычно либо выбирают по тематикам (56 %), либо следят за теми, кто интересен как личность. К рекомендациям платформ прислушиваются реже (26 %).

Четверть зрителей готова заплатить авторам за контент. Среди респондентов в возрасте до 24 лет эта доля еще выше — треть. Средняя сумма, которую согласны заплатить авторам, — 300 рублей в месяц. Молодежь щедрее: доля зрителей, которые готовы перечислять авторам более 300 рублей месяц, выше среди аудитории до 35 лет.

Среди авторов больше всего оказалось иллюстраторов (13 %), следом за ними идут музыканты и видеоблогеры (по 8 %). Молодежь более активно пробует себя в видеоблогинге: доля видеоблогеров в два раза выше среди аудитории до 24 лет.

Большинство авторов выкладывает контент либо несколько раз в неделю, либо несколько раз в месяц. Например, так поступают 52% иллюстраторов. Среди журналистов того же графика придерживается ровно половина. Чуть меньше половины подкастеров и видеоблогеров публикуют контент с той же регулярностью. Тексты и музыку выкладывают чаще всего — вплоть до ежедневных публикаций (по 16 %).

У рынка монетизации контента есть предпосылки для серьезного роста: три четверти авторов еще не зарабатывают на контенте, но половина (53 %) из них планирует делать это в будущем. Среди приоритетных способов монетизации они назвали создание контента, повышающего продажи продукта, и донаты за просмотр.