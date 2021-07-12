Покупать журналы через интернет стали в два раза чаще в период пандемии

В этом году читатели стали покупать журналы через интернет в два раза чаще. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского онлайн-ретейлере Wildberries.

12% изданий покупают жители зарубежных стран. Например, женские журналы на русском языке покупают в Германии. Среди них Cosmopolitan и Glamour. Детские журналы выбирают жители США. А в Казахстане приобретают издания с выкройками для шитья.

Россияне также покупают журналы о рукоделии и детские издания.

«Издательские дома не первый год продают журналы через интернет-каналы, но в 2020 году из-за пандемии этот тренд значительно усилился: ассортимент в онлайне вырос за счет популярных глянцевых изданий. Интерес к покупкам печатных журналов через интернет мы отмечаем и со стороны россиян — так как очень удобно, приобретая повседневные вещи, заказывать и любимые журналы», — отметили в Wildberries.