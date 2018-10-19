Полемическая дуэль Никиты Белоголовцева и Юрия Пургина состоится на рекламно-правовом форуме

На рекламно-правовом форуме 9 ноября в Москве состоится полемическая дуэль генерального директора ИД «Алтапресс», президента Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) Юрия Пургина и руководителя направления сторителлинга в Яндекс.Дзен Никиты Белоголовцева. Эксперты планируют обсудить критерии Дзена, и то, как он работает с региональными издателями.

Программа форума активно сформирована, запланированы выступления шеф-редактора «Лайфхакер», медиаюристов, представителей ведущих региональных издательств. Ознакомиться с программой можно здесь.

Источник и фото: АНРИ