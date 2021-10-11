Как выжить в пандемию: новая система работы и спецпроекты «Рабочей правды»

Когда угроза нависла над всеми проектами, требующими массовости, мы подумали: «А зачем от них отказываться?» — и решили перевести их в другую плоскость. Тем более что за пандемийные месяцы, когда в обществе особо ощущалась нехватка коммуницирования, СМИ стали едва ли не единственным средством общения
Мы быстро осознали, что пришла серьезная проблема — один из членов нашего коллектива погиб от коронавируса в первые же месяцы атаки болезни. Поэтому ограничений хлебнули по полной. Одна из появившихся в это время проблем — невозможность установить нормальный контакт с поставщиками информации. Закрылись, помню, все, в первую очередь — официальные лица, чиновники, управления и ведомства. Для них, и раньше-то не особо шедших на контакт, пандемия стала предлогом «запретить!», «скрыть!» и «не пущать!».
Заметно обеднили газету и невозможность выехать на место происшествия, взглянуть на проблему лично, и доминирование одной, тревожной темы на протяжении нескольких месяцев — ковида. Был период, когда все полосы «Рабочей правды» так или иначе приходилось посвящать пандемии.
Добавим еще отсутствие жарких журналистских планерок, оперативок (телефонные разговоры — это, на мой взгляд, суррогат общения) и естественное в возникшей ситуации сокращение коллектива — бывали недели, когда вирус выбивал из колеи 90% сотрудников. Серьезным испытанием стало и резкое сокращение продажи газеты.
Как у всех печатных СМИ, у нас было два варианта — спасать старую, традиционную систему работы с помощью «костылей и подпорок» в ожидании скорых перемен в лучшую сторону или перестраивать работу редакции. Но мы довольно быстро поняли, что вирус пришел надолго и жизни «по-старому» уже не будет, и начали большую перестройку. Категорически отказались от общих встреч, освоили мессенджеры, а с ними и новые инструменты общения. Скажу, что для многих новый стиль коммуницирования оказался более интересным, технологичным. Часть коллектива и сегодня работает на удаленке. А за месяцы удаленного режима мы сэкономили затраты почти в два раза: сократились издержки на освещение, канцтовары, уборку офиса, да и самих офисных помещений в прежнем количестве нам уже не требуется. Уменьшились и расходы на транспорт: раньше сотрудники газеты брали машину на весь день, сейчас берем не каждый день и всего на несколько часов.
Признаюсь, в это переходное время мне как руководителю было непросто: отстраивать новую систему часто приходилось вручную, сиюминутно реагируя на проблемы и обстоятельства. Большую часть работы пришлось выполнять самому. Но сегодня система налажена и дает неплохие результаты, в том числе экономические.
В новых условиях
Во время пандемии газета и телевидение Полевского, объединившись, реализовали проекты, о которых раньше и подумать не могли. Одними из самых востребованных у жителей Полевского округа в это время стали регулярные телемарафоны в прямом эфире. Да, был затрачен огромный ресурс, но эффект оказался ошеломительным: например, марафон «Первомай с доставкой на дом» посмотрели больше 15 тысяч человек из разных городов России и мира. Три часа зрители, лишенные привычной майской демонстрации, заключенные режимом в квартирах, не отходили от экрана: журналисты организовали общение с именитыми полевчанами и друзьями города, живущими в других регионах страны и за рубежом, многочисленные конкурсы и квесты для всей семьи, спецрепортажи об истории Первомая в Полевском с редкими архивными кадрами. Мы принимали звонки в прямом эфире, пели песни всем городом, снимали музыкальный клип и дарили подарки.
Зрители потребовали «продолжения банкета», и мы с удовольствием отметили в прямом эфире еще День семьи, 1 сентября, День пожилого человека, день рождения П.П. Бажова и, конечно, 9 Мая.
Патриотическая тема всегда находит отражение в работе редакции. Уже несколько лет газета дарит подписку ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в нашем округе. В 2020 году редакция реализовала годичный проект «Была война», в рамках которого мы опубликовали около 20 военных историй и рассказов о судьбах полевчан. Активно в проекте участвовали наши юнкоры и читатели, мы подготовили несколько совместных публикаций. Мы в том числе публиковали фамилии и имена полевчан, погибших либо пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, из книги нашего земляка Юрия Царева «Помним всех поименно». Герой наших публикаций рассказал, какую гигантскую поисковую работу он провел — благодаря ей из небытия вышли более десяти имен земляков.
Еще один из свежих, но уже офлайн-проектов — промышленный тур на действующее производство «ЗАВОДись! Мы едем на завод!» — потребовал от организаторов виртуозности, даже несмотря на снятие к тому времени части ограничений. Представьте только: доставить организованную группу туристов из одного города в другой, посетить с ними горячий цех, в котором помимо санитарных ограничений существуют жесткие требования безопасности и охраны жизни, учесть аспекты действующего производства и риски человеческого фактора, обеспечить корректную работу всего технологического оборудования, провести массовые экскурсии в музеях «Северская домна» и «Малахитовая шкатулка», да еще и накормить обедом в обычной заводской столовой.
Для реализации этого проекта журналистам потребовалась помощь руководства и пресс-службы Северского трубного завода. Объединились — и все получилось. Не нарушили ни одного условия. Это колоссальный опыт!
Спецпроект года
Самый масштабный общегородской проект, «Человек года» по версии газеты «Рабочая правда», нам удалось провести в режиме офлайн. Церемония награждения лучших горожан шла в зале Дворца культуры, специально обустроенном по всем санитарным предписаниям, зрители следили за борьбой кандидатов в прямом эфире телерадиокомпании «11 канал» и голосовали по телефону в режиме реального времени. Телевизионная и интернет-аудитория конкурсов в период пандемии стала намного выше.
У этого проекта две цели: чествование лучших людей города, отличившихся в текущем году, и благотворительный сбор средств для маленьких больных полевчан.
Имена достойных горожан присылают в редакцию сами полевчане. Затем общественная редколлегия отбирает 15 самых-самых людей в пяти номинациях: «Профессионализм», «Талант», «Спорт», «Самоотверженность», «Интеллект». Также она утверждает кандидата на награждение в безальтернативной номинации «Общественное признание» (в 2019 году наградили нашего земляка Героя России Дамира Юсупова, а в 2020 году — весь коллектив «красной зоны» инфекционного отделения городской больницы). В конце декабря жители Полевского округа в прямом эфире ТРК «11 канал» выбирают лучших из финальных троек номинаций. Победители и призеры получают денежное вознаграждение. Оно обеспечивается благодаря участию спонсоров и благотворителей проекта. В Полевском активно работает тандем бизнес-сообщества и местной власти. Участие в благотворительном проекте «Рабочей правды» стало доброй и престижной традицией.
Во время прямого эфира проходит благотворительный аукцион, на котором приглашенные гости выкупают эксклюзивные лоты. Все собранные на проекте средства идут на лечение больных детей — в 2020 году благополучателей было пятеро. Многим из них проект помогает не первый год. Этих малышей мы уже называем «наши редакционные дети».
Юным и бродячим
Не реже раза в год мы организовываем круглые столы по резонансным городским вопросам с представителями власти, бизнеса и жителей города. Последний круглый стол, прошедший в январе 2020 года, касался проблемы отсутствия площадки для занятий экстремальным велоспортом. Юные велосипедисты начали кататься по памятнику героям Великой Отечественной войны, это вызвало большой резонанс в соцсетях. Редакция инициировала открытую встречу, ставшую дискуссионной площадкой для детей, их родителей, учителей, молодежных активистов, руководителей Центра культуры и народного творчества. Итогом этой встречи стала публикация «Вандалы или жертвы?». Далее проблема была рассмотрена в администрации города, с участием депутатов.
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» — так можно охарактеризовать ситуацию 2020 года. Из-за пандемии в Полевском были отменены все культурные и спортивные массовые мероприятия. В результате в бюджете появились средства, которые депутаты единодушно одобрили на решение конкретного запроса полевчан. В январе 2021 года появилась площадка со специальными снарядами для занятий на велосипедах BMX.
Газета неоднократно собирала круглые столы по проблеме бродячих животных в городе и переполненности единственного в Полевском приюта для собак, действующего благодаря усилиям местных волонтеров. На тот момент в приюте было почти 450 собак, хотя условий для их содержания не было. Сейчас там живут около 300 животных. Благодаря двум организованным в редакции круглым столам и публикациям «Рабочей правды» городская власть и руководство приюта пошли на сближение, стали решать острые вопросы. Так, сдвинулся с мертвой точки вопрос с неоформленной землей под приютом, с постоянно отключаемым электричеством и др.
Проблема с приютом давняя, и «Рабочая правда» взялась помогать не только информационно — с ноября 2017 года редакция раз в неделю выходит на акцию «Покорми меня». Каждый четверг с 15.30 до 16.00 возле редакции мы встречаем полевчан, которые не могут доставить помощь для собак самостоятельно в приют. Люди приносят еду, одеяла и ковры для подстилок, игрушки для щенков, лекарства и амуницию. Одно время вставал вопрос о прекращении еженедельной акции, но опрос, проведенный среди читателей газеты, показал, что акция востребована. Для многих это единственная возможность чем-то помочь бездомным животным.
Дышать полной грудью
«Рабочая правда» занимается решением экологических проблем города. Последние четыре года газета освещает проблему неприятного запаха от свинокомплекса, находящегося в черте города. Также собирала круглые столы, неоднократно публиковала мнения всех заинтересованных сторон (городской администрации, владельцев предприятия и жителей, вынужденных дышать смрадом) и даже поддержала митинг, прошедший в конце августа 2019 года, о переносе свинокомплекса за пределы города. Сложная многолетняя проблема была услышана не только местной, но и областной властью. В результате была разработана и подписана дорожная карта переноса предприятия на другую территорию. В связи с пандемией сроки были сдвинуты: запланированный ранее на декабрь 2020 года переезд предприятия должен состояться в конце 2021 года. Наконец-то жители Полевского смогут дышать полной грудью.
Также в нашем городе нет ни одной организации, куда можно было бы сдать на переработку батарейки. Ближайший пункт сбора — в Екатеринбурге. Поэтому «Рабочая правда» организовала акцию «Сдай батарейку — сохрани природу». Ей уже больше двух лет, и за это время редакция собрала и увезла на утилизацию более 30 килограммов старых батареек.
Вау-эффект
В ситуации дефицита общения аудитория читателей и поклонников «Рабочей правды» значительно выросла: с 5 до 15 тысяч человек. Повысились узнаваемость издания и процент положительных откликов, ведь за счет проведения объединяющих мероприятий, акций, проектов мы продвигаем в городе свой бренд. Нет сомнения, что какая-то часть потребителей созданного нами нового информационного контента со временем пополнит гвардию постоянных читателей газеты.
Впрочем, спецпроекты пандемийного времени дали еще один важный эффект: газета начала активно зарабатывать. Мы пишем книги (только в этом году выпустили четыре издания), изготавливаем и продаем сувениры. Есть у нас теперь и собственный музей, и туристическое бюро.
По большому счету главным критерием успеха работы редакции всегда была востребованность издания. Мы реагировали на один показатель — тираж газеты, число покупателей. После корректировки обратили внимание на некогда второстепенные явления: к примеру, на число просмотров конкретных новостей в социальных сетях, на количество комментариев и их эмоциональную окраску.
А чтобы не растеряться в меняющейся на глазах действительности, общей, конвергентной редакцией (газета + телевидение) провели почти научные изыскания — разработали собственную методику вычисления успеха имиджевых мероприятий. В нашей формуле успеха, которой уже активно пользуются многие пиар-организации, высчитываются затраты (запланированные и нет) и риски, в частности, ситуации форс-мажора и спровоцированные человеческим фактором. Одна из основных составляющих формулы — вау-эффект, то есть эмоциональное воздействие на аудиторию. Как оценить мероприятие с этой точки зрения, делюсь эксклюзивом.
Определите разницу восторженных отзывов сразу после мероприятия и через месяц:
* разница меньше 20% — идеально проведенное мероприятие;
* разница от 21% до 40% — мероприятие прошло хорошо, но не принесло должного отклика;
* 41% и выше — фоновое мероприятие, бесполезное.
Этот подход уже не первый год помогает нам определять успешность проектов.
Газета «Рабочая правда» (прежние названия — «Полевской химик», «За большевистские темпы») издается с 5 января 1931 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 28 полос формата А3. Тираж — 5000 экземпляров. Учредитель и издатель: ООО «Газета «Рабочая правда».
Сайт: polevskoy24.ru.