Как выжить в пандемию: новая система работы и спецпроекты «Рабочей правды»

Мы быстро осознали, что пришла серьезная проблема — один из членов нашего коллектива погиб от коронавируса в первые же месяцы атаки болезни. Поэтому ограничений хлебнули по полной. Одна из появившихся в это время проблем — невозможность установить нормальный контакт с поставщиками информации. Закрылись, помню, все, в первую очередь — официальные лица, чиновники, управления и ведомства. Для них, и раньше-то не особо шедших на контакт, пандемия стала предлогом «запретить!», «скрыть!» и «не пущать!».

Заметно обеднили газету и невозможность выехать на место происшествия, взглянуть на проблему лично, и доминирование одной, тревожной темы на протяжении нескольких месяцев — ковида. Был период, когда все полосы «Рабочей правды» так или иначе приходилось посвящать пандемии.

Добавим еще отсутствие жарких журналистских планерок, оперативок (телефонные разговоры — это, на мой взгляд, суррогат общения) и естественное в возникшей ситуации сокращение коллектива — бывали недели, когда вирус выбивал из колеи 90% сотрудников. Серьезным испытанием стало и резкое сокращение продажи газеты.

Как у всех печатных СМИ, у нас было два варианта — спасать старую, традиционную систему работы с помощью «костылей и подпорок» в ожидании скорых перемен в лучшую сторону или перестраивать работу редакции. Но мы довольно быстро поняли, что вирус пришел надолго и жизни «по-старому» уже не будет, и начали большую перестройку. Категорически отказались от общих встреч, освоили мессенджеры, а с ними и новые инструменты общения. Скажу, что для многих новый стиль коммуницирования оказался более интересным, технологичным. Часть коллектива и сегодня работает на удаленке. А за месяцы удаленного режима мы сэкономили затраты почти в два раза: сократились издержки на освещение, канцтовары, уборку офиса, да и самих офисных помещений в прежнем количестве нам уже не требуется. Уменьшились и расходы на транспорт: раньше сотрудники газеты брали машину на весь день, сейчас берем не каждый день и всего на несколько часов.