Полицейских из дела Голунова приговорили к срокам от пяти до 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил экс-полицейских по делу о превышении полномочий из-за подброса наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову на сроки от 5 до 12 лет колонии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Игорь Ляховец, признанный организатором преступления, получил 12 лет лишения свободы (обвинение запрашивало 16), Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев — по 8 лет лишения свободы (запрашивали 12), Денис Коновалов, полностью признавший вину — пять лет (запрашивали 7). Ляховцу запрещено занимать должности в полиции в течение пяти лет, Феофанову, Уметбаеву и Сергалиеву — в течение четырех лет.

Экс-полицейские также должны будут возместить Голунову в совокупности 5 млн руб. по гражданскому иску — ту же сумму, что ранее требовал прокурор.

Согласно решению суда, экс-полицейские превысили должностные полномочиями (ст. 286 УК РФ), сфальсифицировали доказательства (ст. 303 УК) и участвовали в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). По словам прокурора Татьяны Паршинцевой, полицейские «создали преступную группу с целью повышения служебных показателей и незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности», а также «все они были объединены единым замыслом и планом».

По распоряжению Ляховца, говорится в обвинительном заключении, «соучастники преступления в неустановленном месте и в неустановленное время» приобрели кокаин и мефедрон, после чего Коновалов подбросил эти вещества в квартиру. Только один полицейский Денис Коновалов полностью признал вину, Уметбаев признал вину в превышении полномочий, остальные настаивали на своей невиновности. Коновалов также дал показания на своих коллег. Ляховец называл в суде выдвинутые против него обвинения «полетом фантазии».

«Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, я добился справедливости, надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа (расследования), касающегося заказчика преступления», — заявил Иван Голунов после завершения процесса.

«Очень хотелось бы услышать от правоохранительных органов ответ — кто тот человек, который заказал это преступление, потому что сегодня на скамье были организаторы и исполнители, — заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин. — Хотелось бы, чтобы (этот случай) мог использоваться коллегами в СКР для расследования подобных дел, сотрудники СКР умеют расследовать подобные дела, вопрос только в желании», сказал адвокат.