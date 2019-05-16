Полиция избила корреспондента Sputnik во время работы в Судане

Корреспондента информагентства Sputnik избили полицейские во время освещения обстановки в Судане, сообщил Telegram-канал RT.

«Корреспондента Sputnik избили полицейские во время освещения обстановки в Судане, также военная полиция разбила его оборудование», — сообщил канал, не приводя подробностей инцидента.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов, сообщали ранее РИА Новости. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть перешла к сформированного армией переходному военному советв, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.