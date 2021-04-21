Полиция Москвы просит журналистов надевать отличительные знаки

ГУ МВД в Москве просит журналистов, планирующих освещать протестные акции, надевать отличительные знаки представителей СМИ. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении указано, что редакциям нужно обеспечить своих журналистов необходимыми знаками отличия установленного образца. Напомним, речь идёт о бейдже и неоново-зелёном жилете.

Также полиция просит проинструктировать сотрудников СМИ о том, что на массовых акциях важно иметь при себе все необходимые документы и средства индивидуальной защиты. Также ГУ МВД отмечает необходимость неукоснительного выполнения законных требований представителей полиции и Росгвардии и напоминает о запрете нахождения в пространстве между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.