Полиция попросила СК возбудить дело против Ксении Собчак за фейки о власти

Полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении журналистки Ксении Собчак. Сотрудники ведомства усмотрели в ее действиях распространение фейков о государственной власти.

Он пояснил, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». По этому делу в качестве свидетеля допросили Собчак.

«Пока у меня статус свидетеля [по делу в отношении Виталия Манского о клевете]. Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?» — заявила Ксения Собчак в комментарии изданию РБК.

В сентябре полиция начала проверку одного из каналов журналистки Ксении Собчак на наличие пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Сама Собчак отметила, что речь может идти об интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая недавно совершила каминг-аут.