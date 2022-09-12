Полиция проверяет видео Ксении Собчак на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

Сен 12, 2022

Полиция Москвы начала проверку одного из каналов журналистки Ксении Собчак на наличие пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Первым об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник рассказал, что 7 сентября неизвестный написал донос.

Сама Собчак отметила, что речь может идти об интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая недавно совершила каминг-аут. Пожаловался на него, по данным журналистки, гражданин по фамилии Солдатов. По информации Telegram-канала SHOT, в полицию обратился мужчина, который «возмутился тем, что в одном из роликов говорится о нетрадиционных сексуальных отношениях и это смотрят в том числе дети».

«Мы еще на старте понимали, на что идем и чем это может обернуться. И конечно, заранее старались сделать так, чтобы до нас не докопались. Но если задача стоит, то и повод для статьи найдется», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

При этом в начале интервью с Касаткиной и в описании ролика есть дисклеймер 18+.

Источник: Лениздат
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