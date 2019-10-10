Полиция возбудила дело из-за избиения главреда информагентства в Магадане

Полицейские в Магадане возбудили уголовное дело по статье «Побои» после обращения к ним главного редактора местного информагентства «Весьма» Андрея Гришина, который заявил, что на него напали в подъезде, сообщил представитель пресс-службы УМВД России по региону.

Гришин на страницах информагентства «Весьма» сообщил, что на него напали двое неизвестных в подъезде дома. Мужчины несколько раз ударили журналиста и потребовали впредь не писать критических статей. Гришин обратился в полицию и снял убегавших на видеокамеру телефона. Он заявил, что не знает, кто на него напал и с чем это связано. Региональное отделение Союза журналистов России взяло на контроль расследование инцидента.

В пресс-службе сообщили, что максимальная санкция для преступников — лишение свободы на срок до двух лет.