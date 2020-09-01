Полиция возбудила дело о нападении на Егора Жукова

Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту нападения на бывшего фигуранта «московского дела», ведущего «Эха Москвы» Егора Жукова. Его фамилия в пресс-релизе не приводится, но место происшествия и его обстоятельства совпадают. Жукова избили двое неизвестных возле его дома на улице Ращупкина. Он отказался от госпитализации.

«В полицию обратился мужчина, который в заявлении указал, что двое неизвестных на улице Расщупкина напали на него и причинили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении полиции. МВД утверждает, что ищет нападавших.

У Жукова предварительно диагностировали сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, сообщал ранее пресс-секретарь «Команды Жукова» Станислав Топорков. Очевидцы сообщили соратникам пострадавшего, что на него напали два человека, «которые впоследствии скрылись на самокатах».