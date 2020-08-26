Задержан подозреваемый в изготовлении оружия для убийства минусинского журналиста

Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края задержали 49-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении и изготовлении оружия и боеприпасов.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по пяти пунктам ч.1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов») и пяти пунктам ч.1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Сейчас подозреваемый находится под арестом.

«Этот оружейник собрал ствол, из которого убили минусинского журналиста и редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова», — пишет телеграм-канал «Борус» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дмитрий Попков работал главным редактором в издании «Тон-М». Его тело нашли 24 мая 2017 года на приусадебном участке с пятью пулевыми ранениями.

По словам его коллеги, убийство связано с публикациями журналиста. Попков писал про дела минусинских чиновников, бизнесменов, экс-мэра Дмитрия Меркулова, а также межрайонного прокурора Алексея Афанасьева и депутата заксобрания края Владислава Зырянова.