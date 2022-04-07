Полиграфические компании Урала обратились за помощью

В условиях санкций полиграфическое производство рискует оказаться в серьезном кризисе из-за сильного удорожания стоимости оборудования и материалов. Стоимость конечного продукта для потребителя может вырасти в несколько раз.

Уральские предприятия полиграфической отрасли сформулировали обращение в Правительство России с предложениями мер поддержки. Предприниматели предлагают отменить таможенные пошлины на ввоз импортных материалов и оборудования, снизить страховые пошлины до 15 процентов, а также уменьшить НДС, ИСН и НДФЛ.

Предприниматели также рассчитывают на субсидии и гранты на производство сырья, Предложения бизнеса были вынесены на обсуждение на Уральском полиграфическом форуме. Далее документ будет направлен президенту Российского книжного союза Сергею Степашину, который передаст его Правительству РФ.