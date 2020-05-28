Полиграфистам отказали в мерах поддержки

Минфин отказал полиграфической отрасли почти во всех предлагавшихся мерах поддержки, согласившись рассмотреть только запрет на вывоз из России изопропилового спирта, который используется в печати. Кризис и отсутствие поддержки может сказаться на работе малого и среднего бизнеса, которому грозит закрытие/

В апреле союз просил о «неотлагательных мерах»: установить заградительные пошлины на импорт готовой полиграфии, снизить до 10% НДС на производство и продажу периодики и книг, временно отменить пошлины на импорт товаров для полиграфии, ввести налоговые каникулы и др. Минфин не поддержал в этом отрасль: по мнению ведомства, повышение таможенных пошлин противоречит обязательствам России в ВТО, снижение НДС для печати «не предусмотрено», а отмена пошлин на ввоз сырья может снизить поступления в бюджет.

С конца апреля по 30 сентября изопропанол, по решению коллегии Евразийской экономической комиссии, уже нельзя вывозить из стран ЕАЭС, так как он используется в антисептиках и важен для борьбы с COVID-19. Впрочем, на производстве ограничения экспорта спирта практически не скажутся, считают типографии: расходы на изопропанол — очень небольшая статья расходов. При этом подорожала бумага, потому что она в основном китайская.

Для полиграфии сейчас наиболее актуален вопрос включения в список наиболее пострадавших отраслей. «Хотя мы вошли в список системообразующих предприятий, никакой помощи не получили, единственное, чем пользуемся, — коммерческие кредиты на стандартных условиях», — говорит гендиректор «Парето-Принт» Павел Арсеньев. Он ожидает, что часть мелких и средних компаний не откроются после кризиса, а крупные выйдут из него в тяжелом положении.