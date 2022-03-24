Полиграфисты попросили кабмин помочь их отрасли

В условиях санкций нарушились цепочки поставок, под угрозой оказалась печать газет, журналов и другой полиграфической продукции. Об этом в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву написали гендиректора российских типографий (проект письма есть в «Парламентской газеты»).

Подписи под проектом письма поставили гендиректора типографского комплекса «Девиз» О. Киселев, «Московской газетной типографии» О. Верхняцкая, «Прайм Принт Москва» Л. Пименова, «Пушкинская площадь» М. Баков и другие.

Зарегистрированные газеты и журналы являются источником надежной и достоверной информации для граждан России на фоне многочисленных слухов и домыслов, распространяемых через соцсети, недостоверные сайты и другие электронные источники, написали руководители крупнейших типографий.

Они обратили внимание, что для людей старшего возраста печатные СМИ — единственный способ получить достоверную информацию об общественно-политической и экономической ситуации в стране и в мире. Кроме того, типографии печатают детскую и развивающую литературу, учебные материалы, в том числе рабочие тетради и атласы, которые являются важнейшими составляющими базового образования.

Сейчас в отрасли разрушаются цепочки поставок, отметили полиграфисты, поскольку большая часть материалов — мелованная бумага, краски, офсетные резины, полиграфические пластины, химические добавки — поставляются из-за рубежа и сильно подорожали.

Часть традиционных поставщиков объявили о приостановке работы в России, поэтому типографии срочно ищут новых из стран, не поддержавших санкции. «Это значительно удлиняет логистические цепочки, что приводит к удорожанию материалов на 30-40 процентов, — указали авторы письма. — Полиграфисты, в свою очередь, вынуждены будут поднимать цены для издателей СМИ и детской учебно-просветительской литературы.

Остановка предприятий печатной отрасли на срок более месяца, по мнению ее представителей, будет иметь необратимые последствия. За неделю и более простоя типографий, выпускающих печатные СМИ, издатели потеряют читателя, рекламодателей и, как следствие, платежеспособность. Типографии же не смогут расплатиться с поставщиками и сотрудниками. Вновь запустить производственный цикл в короткие сроки, а, значит, восстановить систему достоверного информирования граждан будет невозможно.

Полиграфисты попросили кабмин обнулить таможенные пошлины на ввоз импортных материалов для отрасли. Еще одно предложение — установить льготный НДС на все импортируемые материалы, оборудование и запчасти для полиграфической промышленности. Также полиграфисты просят рассмотреть возможность обеспечения адресной финансовой поддержки от Правительства предприятиям отрасли.