Полина Потапова покинула пост главреда Reminder

Полина Потапова покинула издание о здоровье, саморазвитии и практической философии Reminder, где она занимала пост главреда. Об этом она написала на своей странице в Facebook:

Последние два года Reminder занимал все мое время и мои мысли, и вот уже четыре дня, как я ушла из него. Необычные ощущения.

Поначалу казалось, что мы прокладываем рельсы в темноте: непонятно, как и что должно выглядеть. Постепенно все приобретало очертания [...] Я бы сказала, что мы создали новый язык, нашли новый способ говорить о том, что важно. Да, это важно — знать, как не допустить выгорания, какой рацион здоровый и как заниматься спортом, чтобы не навредить себе. Во всем мире очень мало изданий, которые пишут об этом копая глубоко. Мы — одно из них. Медиа с бОльшими бюджетами и штатами стали копировать наши рубрики (но глубину ресерча не так легко скопировать). Нас номинировали на «Просветитель». Нам постоянно пишут читатели — все эти два года ежедневно приходят благодарности за сайт или рассылку [...] Я верю, что Reminder будет становиться только лучше с каждым годом, и рада, что причастна к его созданию.