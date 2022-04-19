Полина Юмашева продала журнал «Интерьер + Дизайн» за один рубль

Один из крупнейших в прошлом издательских домов Forward Media Group (FMG) лишился последнего медиа — журнала «Интерьер + Дизайн». Владелица ИД Полина Юмашева за один рубль отдала издание трем его топ-менеджерам: главному редактору Наталье Тимашевой, шеф-редактору Татьяне Белохиной и директору по рекламе Алине Сароян.

В договоре о сделке по передаче «Интерьер + Дизайн» указана сумма в 1 рубль, уточнил Александр Винокуров. Он заявил, что стал гендиректором Forward Media Group с 5 апреля. Полина Юмашева подтвердила, что журнал подарен редакции. Она уточнила, что продолжает владеть онлайн-изданием о моде Buro.

Редакция также получит лицензию СМИ на выпуск бумажного журнала, товарные знаки и сайт interior.ru, говорит Александр Винокуров. Из сообщения редакции следует, что смена владельца издания состоялась 15 апреля, по итогам журнал стал «самостоятельным проектом», то есть вышел из состава Forward Media Group (FMG).Таким образом, FMG больше не владеет ни одним СМИ.

Собеседники на рынке считают перспективы интерьерного журнала «туманными», но признают, что его позиции могут укрепиться на фоне ухода иностранных глянцевых брендов, работавших в этой нише.