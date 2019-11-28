Подкасты: креатив, стратегии, будущее

«Вы помните, как люди потребляют аудиоконтент? Через наушники, — рассуждает Шоу. — Между аудиторией и голосом оратора не возникает никаких препятствий. А одна из самых серьезных угроз, с которой сейчас сталкивается журналистика, — это отсутствие доверия. И передача информации через звук может позитивно повлиять на восстановление этого доверия».

СТИЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Исполнительный продюсер Politico Audio убежден: одинаковой стратегии для всех подкастов быть не может. У каждого из них будут свои особенности и, соответственно, разные пути реализации. И все же Шоу рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

• партнерство с не редакционными командами;

• новые продукты для клиентов (например, реклама от Politico, которая включается после ролика на короткометражном и спонсируемом контенте).

В Politico наблюдали за результатами своих экспериментов с рекламой в конце ролика и пришли к выводу, что показатели такой рекламы гораздо лучше, чем любой другой. Но чтобы такая реклама работала, надо правильно внедрить ее в подкаст. Реклама должна соответствовать общей теме и стилю.

Спонсорский контент Politico был успешным, потому что отличался своим качеством, данный контент основывался на доверительных отношениях с аудиторией.

«Это было ярким доказательством того, что наша концепция работает, что мы можем создавать то, что нужно аудитории», — так Шоу отзывается о новом подкасте, который получил название Global Translations.

ПРОСТЫЕ И ВАЖНЫЕ ШАГИ

Ключевые компоненты успешной стратегии, со слов Шоу:

• ПОДУМАЙТЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ АУДИТОРИИ, что получается у вас лучше всего.

• ОТПРАВЬТЕ КОГО-ТО ИЗ СВОЕЙ РЕДАКЦИИ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, пусть этот сотрудник станет мастером подкастов. «Если у вас в редакции нет профи, вам обязательно нужно нанять его».

• НОВОСТНЫЕ РЕДАКЦИИ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА РАЗВИВАТЬСЯ, потому что информационное поле постоянно меняется. «Нам надо очень много работать, чтобы все больше американцев слушали подкасты каждую неделю или каждый день. Это важно для всех, кто выпускает или хочет выпускать подкасты».

Шоу рекомендует издателям сделать три простых шага:

• РАССКАЗАТЬ СВОЕЙ АУДИТОРИИ, ЧТО ТАКОЕ ПОДКАСТ и с чем его едят.

• ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ. «Кто знает, может, именно ваша редакция придумает какой-то интересный подход к подкастам».

• УВЕЛИЧИТЬ УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ. Чем больше издателей используют подкасты, тем больший отклик они находят среди аудитории.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Что ждет подкасты как систему в ближайшее время?

— Консолидация, профессионализм, большие деньги — вот что ждет подкасты. В следующие 18-30 месяцев система подкастов перевернет весь рынок. Я уверен, что многие компании, выпускающие подкасты, будут заключать партнерские отношения. СМИ, как правило, обладают интеллектуальной собственностью, а также имеют возможность охватить большой процент аудитории, поэтому я думаю, что многие СМИ вскоре начнут сотрудничать с производственными предприятиями.

— Как лучше всего измерять вовлеченность аудитории?

— Единственное, что плохо в подкасте, так это то, что очень сложно измерить его аудиторию и популярность. Подкаст, по сути, является частью RSS-канала. На сегодняшний день можем точно отследить, сколько раз устройство пользователя подключалось к определенному подкасту и сколько отключалось во время его прослушивания. Поэтому приходится постоянно экспериментировать.