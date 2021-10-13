Политик и депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский предложил отменить все ограничения, которые связаны с иноагентами. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале «ВишНевское время».

«Эту законодательную подлость нельзя исправить — ее можно только отменить. Совсем. Вычеркнуть из законодательства это понятие, заменившее недоброй памяти "врагов народа". Отправил на юридическое заключение проект законодательной инициативы в Госдуме — об отмене всего, что связано с "иноагентами"», – пишет политик в своём канале.

После получения заключения политик планирует выносить в ЗакСе законопроект от фракции «Яблоко» и предложить сделать то же самое в Москве, Пскове, Карелии.