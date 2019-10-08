Я/Мы — Политковская

Студент четвертого курса Московского Политеха Артём Распопов —постоянный автор «Новой газеты», материалы которого я всегда с нетерпением жду. И не потому, что он мой студент, а потому, что в них есть то, за что мы любим «Новую газету»: подлинность и честность. В дни памяти Анны Политковской Артем сказал, что она по-прежнему живет в текстах «Новой».

В конце сентября прошлого года я писал про ребят из «бессрочки» (помните, той осенью несколько молодых людей после разгона митинга против пенсионной реформы решили ночевать на улице, объявив бессрочный протест действующей власти). Я тогда на Тверской брал интервью у одного парня лет двадцати — он мне рассказывал про свой многолетний протестный опыт. А после интервью он, улыбаясь, спросил: «Ну что, нет у вас там новой Политковской?». И я почему-то улыбнулся в ответ: «Нет».