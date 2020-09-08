«Полка» информирует и просвещает

Сайт «Полка» был задуман как попытка современного взгляда на русский литературный канон. Команда под руководством известного журналиста Юрия Сапрыкина попросила экспертов, «профессиональных читателей» — то есть прозаиков, поэтов, критиков, издателей, литературоведов, преподавателей — назвать главные книги, написанные по-русски. Среди экспертов «Полки» — Александр Архангельский, Михаил Айзенберг, Дмитрий Бак, Евгений Водолазкин, Александр Генис, Яков Гордин, Олег Лекманов, Анна Наринская, Галина Юзефович; в итоговый список вошло 108 текстов, написанных с XII по XX век: самым древним оказалось «Слово о полку Игореве», самым новым — роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота»: таким образом, «Полка», задуманная в 2016 году, невольно провела экспериментальную «черту отсечения» между классикой и современностью, составляющую около 20 лет. Больше всего баллов в голосовании экспертов набрал «Герой нашего времени» Лермонтова — не самый ожидаемый результат; в первую десятку вошли, кроме того, Толстой, Гоголь, Пушкин, Платонов, Венедикт Ерофеев, Достоевский и Андрей Белый. «Полка» сознательно не опиралась на школьную программу: в поле ее зрения оказались, например, не изучаемые в школе Вагинов и Добычин, Газданов и Битов.

О каждом из 108 классических текстов редакторы и приглашённые авторы «Полки» написали подробную статью в вопросах и ответах: если первые вопросы всех статей одинаковы («Что это за книга? Когда она написана? Как она написана? Как она была опубликована?» — и так далее), то дальше для каждой книги они особые. «Полка» старалась представить себе, какие вопросы могут возникнуть у любопытного читателя, знакомящегося с произведением впервые. Почему Анна Каренина просто не развелась? Сколько денег потратил на выпивку Веничка Ерофеев? Почему в «Преступлении и наказании» вспоминают Наполеона? Насколько достоверно изображение лагерей у Солженицына? Что это за гора, которой посвящена поэма Цветаевой?

«Полка» на этом не остановилась: конечно же, разнообразие русской литературы нельзя показать в 108 статьях. С самого начала на «Полке» появились списки: краткая история русской литературы со времен Древней Руси до самых последних лет в темах и периодах. Здесь можно узнать, например, о ключевых произведениях русского романтизма, можно — о соцреализме (в том числе «с человеческим лицом»), можно — об эмигрантской мемуаристике, а можно — о современных попытках рассказать локальные истории разных культур и областей России. Каждый список — это перечень книг с их краткими характеристиками.