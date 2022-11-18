Половина книг в России может быть изъята из-за формулировок закона об ЛГБТ

Размытые формулировки ключевых понятий в законодательных инициативах, связанных с ограничением демонстрации и пропаганды ЛГБТ и педофилии, ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке. Например, это могут быть произведения Виктора Пелевина, биография Петра Чайковского и многое другое, пояснил Олег Новиков, президент одной из крупнейших в России издательской группы «Эксмо-АСТ».

Представители издательств указывают на то, что нет четких определений, что такое «пропаганда» и «демонстрирование». Нет таких книг, которые бы призывали сменить ориентацию, указывает гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. Также неясно, нужно ли авторам переписывать свои произведения.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также документ предусматривает запрет информации с призывом к смене пола и пропаганду педофилии. Законопроект затрагивает интернет, СМИ, книги, аудиовизуальные сервисы, кино и рекламу.