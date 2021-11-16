Польский суд наложил штраф на журналистов RT France

Польский суд обязал выплатить штраф двух корреспондентов телеканала RT France, задержанных на польско-белорусской границе за то, что они якобы работали в зоне ЧП без разрешения. По словам главреда телеканала Ксении Федоровой, ее коллеги после многочасового допроса наконец вышли на связь.

Журналистов приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта, рассказала Федорова в своем телеграм-канале. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори были задержаны сегодня утром — как сообщила полиция Подляского воеводства Польши, за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП. Журналисты — граждане Франции, так что телеканал связался с посольством Франции в Варшаве. По словам Федоровой, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес назвал произошедшее актом цензуры.