Польский журналист подал в суд на радиостанцию «Эхо Москвы» и Михаила Ходорковского

Польский журналист Мачей Вишнёвский подал в суд на радиостанцию «Эхо Москвы» и бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, требуя 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за клевету в свой адрес.

Дело в том, что осенью 2020 года на сайте «Эха Москвы» была опубликована статья, подготовленная «Расследовательским проектом Михаила Ходорковского „Досье“», в которой Вишнёвский был обвинён в работе на российские спецслужбы.

В материале под заголовком «Как Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран», в частности, было сказано, что «в прибалтийскую сеть, созданную полковником Умеренковым, входят… штатный комментатор российских федеральных телеканалов гражданин Польши Мачей Вишневский, приславший в кремлевскую администрацию копию своего паспорта для покупки авиабилетов». Здесь же была опубликована страница паспорта гражданина Польши с российскими визами.

Мачей Вишнёвский:

В результате данной публикации обо мне со мной как с журналистом прекратили сотрудничество польские СМИ, в польской прессе появились публикации обо мне как о пророссийском журналисте, а некоторые деловые партнеры прямо намекают мне, что я могу оказаться замешанным в шпионаже. Кроме того, на территории Польши, по сообщению СМИ, против меня может быть возбуждено уголовное дело и мне придется ходить на допросы и доказывать свою невиновность.

Статья ходорковского «Досье» вызвала волну возмущения со стороны коллег польского журналиста. Так, публицистка Светлана Пикта, после киевского путча вынужденная покинуть Украину, написала в соцсети:

Недавно совсем я открыла одну из статей „Эха“ и не поверила своим глазам! Ощущение 100% дежавю: будто бы я смотрю на сайт „Миротворец“ (запрещён в России), тот сайт, где публикуются личные данные и инсинуации против всех нерусофобов и призывы к физическому уничтожению их. В статье „Эха…“ были опубликованы личные данные нашего польского друга Мачея Вишнёвского, даже сфотографирован разворот паспорта! Мало того, предъявлено без суда и следствия обвинение в шпионаже. Неужели, неужели это возможно в России? Неужели виновные не понесут наказания?

Мачей Вишнёвский периодически посещал Россию в рамках журналистской деятельности. В интервью «Аргументам и фактам» в 2019 году коллега говорил, что после возвращения в Польшу ему звонили местные журналисты и спрашивали, «какое задание я получил от ФСБ».