Журналисты парламентского пула записали бывшему губернатору Петербурга песню и клип

Семь журналистов петербургских изданий записали песню и клип, адресованные бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. В клипе на мотив песни группы «Корни» «Ты узнаешь её» снимались журналисты MR7.ru, Агентства бизнес новостей, «Коммерсанта», «Росбалта», «Фонтанки» и «Регнума».

В ней высмеивается нежелание экс-губернатора Петербурга общаться с прессой, его православные взгляды, политическое давление на оппозицию, недостроенное метро, обвинения горожан в «жлобстве» и усы.

Георгия Полтавченко отстранили от должности губернатора Петербурга 3 октября. До выборов в сентябре 2019 года исполнять обязанности губернатора будет полпред по Северо-Западу Александр Беглов.