СМИ стали известны подробности расследования нападения на главреда «Областной газеты»

Следствие не исключает, что нападение на на главного редактора свердловской правительственной «Областной газеты» Дмитрия Полянина связано не с профессиональной деятельностью, а с бытовым конфликтом, сообщает Znak.com.

В рамках расследования уголовного дела СК собирается допросить мужа главного бухгалтера издания Натальи Мишунькиной — Андрея Мишунькина. Как стало известно Znak.com от источника в полиции, Андрея Мишунькина некоторое время назад уже вызвали в УМВД по Екатеринбургу. Однако, что именно выясняли оперативники у Мишунькина, источник уточнять не стал. По словам Натальи Мишулькиной, полицейские спрашивали у ее мужа, знаком ли он с Поляниным, что может о нем рассказать. Она заявила, что ее муж не знаком с Поляниным.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, Дмитрий Полянин уже после передачи уголовного дела из полиции в СК отказался повторно проходить полиграф. Первое исследование он прошел, оно проводилось через семь дней после нападения. Тогда Полянину задавались лишь вопросы о самом факте случившегося, пояснил источник. Дознаватели уточняли у журналиста, действительно ли на него было совершено нападение, где и когда это случилось. На повторном прохождении полиграфа выясняются мотивы, предположения и версии,

Одна из действующих сотрудниц «Областной газеты» на условиях анонимности рассказала нашему изданию, что «в редакции [„Областной газеты“] причины нападения на Дмитрия Павловича [Полянина] публично не обсуждаются»^

Дмитрий Павлович [Полянин] никаких подробностей своего уголовного дела нам не сообщает, поэтому новости о деле, как это ни смешно, мы пишем по материалам других СМИ. Вот увидим, что кто-то из коллег написал, уточняем, можно ли нам писать, а только потом выдаем новость.

Получить комментарий самого Дмитрия Полянина Znak.com не удалось. Главный редактор «Областной газеты» не отвечал на телефонные звони и сообщения в мессенджере, хотя последние были Поляниным прочитаны.

В пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области не подтвердили и не опровергли информацию, что основной версией нападения на Дмитрия Полянина считается бытовой конфликт, а сам журналист отказался от повторного прохождения исследования на полиграфе. «Подробную работу следствия мы пока не разглашаем в СМИ. Иные подробности также не комментируем», — сообщил Znak.com официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Фото: Алексей Кунилов / oblgazeta.ru