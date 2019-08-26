8 главных параметров: на чем сэкономить при печати журнала

ФОРМАТ

Любимая фишка дизайнера — «поиграть» с форматами. Он, конечно, в этом никогда не признается. Просто будет уверять вас, что 215х297 мм — это круче, чем А4, а 220х305 мм — круче и того, и другого. Но всего несколько миллиметров могут значительно повлиять на цену тиража: от формата издания зависит формат листа, на котором расположится спуск полос, а от формата листа зависит его стоимость. Чем больше лист, тем больше его вес. А чем больше вес бумаги на тираж, тем тираж дороже.

Что сказать в типографии: «Я хотел бы сделать формат журнала таким‑то. Как уменьшить его по ширине или высоте, чтобы поместиться в самый маленький формат печатного листа?»