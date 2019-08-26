8 главных параметров: на чем сэкономить при печати журнала

На что обратить внимание при подготовке макета в печать, чтобы не сорить деньгами
Зачастую, обращаясь в типографию, заказчик просто называет параметры издания, которые ему нужны. И переплачивает. А ведь можно незначительно их изменить, чтобы сэкономить. ЖУРНАЛИСТ рассказывает, на что обратить внимание при подготовке макета в печать, чтобы не сорить деньгами.
ФОРМАТ
Любимая фишка дизайнера — «поиграть» с форматами. Он, конечно, в этом никогда не признается. Просто будет уверять вас, что 215х297 мм — это круче, чем А4, а 220х305 мм — круче и того, и другого. Но всего несколько миллиметров могут значительно повлиять на цену тиража: от формата издания зависит формат листа, на котором расположится спуск полос, а от формата листа зависит его стоимость. Чем больше лист, тем больше его вес. А чем больше вес бумаги на тираж, тем тираж дороже.
Что сказать в типографии: «Я хотел бы сделать формат журнала таким‑то. Как уменьшить его по ширине или высоте, чтобы поместиться в самый маленький формат печатного листа?»
ОБЪЕМ
«Сверстали! — сияет издатель, тряся макетом в сто полос. — И цифра какая красивая — ровненькая!» Полиграфист же почему‑то не в восторге: макет берет, но на последние страницы смотрит с укоризной. И тянет руку к калькулятору…
Для экономии верстайте так, чтобы количество полос делилось на восьмерку. 8‑полосные тетради позволяют делать подборку блока перед склейкой или брошюровкой автоматически, тогда как 4‑полосные часто приходится подкладывать в машины вручную. А за это, разумеется, нужно платить дополнительно.
Что сказать в типографии: «На сколько должен делиться объем моего издания, чтобы тираж был максимально экономичным?»
КРАСОЧНОСТЬ
Пантон — цвет, который нельзя получить, смешав стандартные Cyan, Magenta, Yellow и Вlack (CMYK), но который все равно может потребоваться — например, для логотипа. Ну, или для души. В 99 % случаев наличие пантона увеличивает стоимость производства. Но если отказаться от него нельзя, а сэкономить очень хочется, придется напрягать полиграфиста.
Большую часть пантонных красок можно купить лишь в готовом виде (это траты), но есть и такие, которые типография умеет смешивать сама из других красок, имеющихся в наличии (это экономия). А еще раз‑ ные пантоны стоят по‑разному.
Что сказать в типографии: «Пятая краска, которую я хочу использовать, такая‑то (назвать номер пантона из веера Pantone). Сможете ли вы смешать ее сами? Если нет, на какой похожий цвет я могу его заменить, чтобы сэкономить?»
ОТДЕЛКА
Чем покрыть обложку журнала — УФ‑лаком или ламинацией? Выбрать почти невозможно, ведь все такое красивое! И так волшебно пахнет — то ли бензином, то ли дихлофосом!..
Но когда нужно сберечь деньги, стоит вспомнить главное: 1) матовый лак и матовая пленка всегда дороже глянцевых; 2) если тираж маленький (например, 1000 экз.), дешевле сделать ламинацию, если большой (например, 10 000 экз.) — УФ‑лак.
И подсказка‑бонус. УФ‑лаки гораздо пахучее пленки, особенно матовые, так что, если ваш журнал о женщинах или котах, такой отделки лучше избегать.
Что сказать в типографии: «У меня такой‑то тираж. Какая отделка обложки обойдется мне дешевле — глянцевая / матовая ламинация или глянцевый / матовый УФ‑лак?»
БУМАГА
В первом пункте мы указали, что стоимость бумаги на тираж зависит от ее формата. Но еще сильнее, чем формат, на вес и финальную цену влияет плотность бумаги.
Чтобы сэкономить на бумаге, надо знать, что есть такой параметр, как пухлость. Пухлая бумага кажется плотнее «обычной», а стоит — хвала целлюлозно‑бумажным богам! — как правило, не больше. Так что можно снизить граммаж листа без ущерба для непосвященных: например, «пухляшка» 90 г / м2 на ощупь может оказаться почти такой же, как «стройняшка» 115 г / м2.
Что сказать в типографии: «Мне нужна бумага такой‑то плотности. Я хочу сэкономить и взять более легкую, но более пухлую».
КРЕПЛЕНИЕ
«Мне ШКС», — гордо заявляет издатель, оформляя заказ на производство журнала.
«Зачем сшивать?» — интересуется полиграфист.
«А чтобы на века».
Швейное клеевое скрепление обложки с блоком — действительно одно из самых прочных. Но одно из самых до‑ рогих. И не всегда обязательных. Выбирая способ крепления, задайте себе вопрос: будут ли мой журнал трепать так же, как, например, ежедневник? Если нет, то незачем трепать и кошелек.
Альтернатива ШКС — более дешевое бесшвейное скрепление на мощный полиуретановый клей, который позволит блоку с обложкой жить в мире и согласии. До бумажной свадьбы точно.
Что сказать в типографии: «Я хочу сделать КБС на ПУР‑клей».
ТИРАЖ
В редакциях говорят: «Тираж — это константа, изменить его невозможно». Но ведь можно найти другого подрядчика!
О чем надо знать, выбирая типографию: умные немцы и японцы придумали разное оборудование для производства продукции с различными параметрами. Например, чем больше объем и тираж издания, тем выгоднее печатать его на машине формата А1. Машина формата А3 подойдет для маленьких объемов и тиражей. Если у вас приличный объем, но скромный тираж, ищите золотую середину (машину формата А2).
Как найти типографию, где сделают дешевле: посчитать стоимость тиража на печатных машинах форматов А1, А2 и А3.
ВСЯКИЕ ШТУЧКИ
Ну и куда же без тиснения, закладочки‑ляссе и кармашка на обложке?! Без блинта и жизнь не та! А еще можно сделать журнал не вертикальным, как у скучных унылых людей, а уложить его на бок — получится элегантно. Только дорого. Иногда очень.
Планируя безобразия, всегда держите в голове: каждое из них повлечет расплату с последующим раскаянием. Даже если тиснение будет всего в миллиметр, ленточка — до середины корешка, а кармашек — почти незаметный. За все в типографии придется заплатить.
Что не нужно говорить в типографии действительно экономным: «Мне тиснение, ляссе и кармашек на обложке».
Пример описания параметров издания, после получения которого полиграфист умилится (и, возможно, сделает скидку) *.
Формат — 210х297 мм.
Объем — 96 полос + обложка.
Красочность — 4 (CMYK) / 5+4 (CMYK, panton Orange 021C+ CMYK).
Отделка — лак водно-дисперсионный глянцевый на блок 1+1 и на обложку 0+1, ламинация глянцевая 25 мкм на обложку 1+0. Бумага — мелованная глянцевая 90 г / м2 на блок, мелованная глянцевая 250 г / м2 на обложку.
Крепление — КБС (ПУР-клей).
Тираж — 1000 экз.
Дополнительно — упаковка в пачки из крафт-бумаги по 50 экз.*Подставьте свои данные.