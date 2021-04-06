Пользователи Clubhouse смогут переводить деньги друг другу

Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей, разработанную совместно с платежной системой Stripe, об этом говорится в сообщении соцсети.

Поясняется, что, чтобы совершить платеж в приложении, тем пользователям, которым станет доступна эта функция, необходимо нажать команду «Отправить деньги», затем ввести нужную сумму. При первом использовании функции соцсеть запросит у пользователя данные о кредитной или дебетовой карте, с которой будет проводиться списание.

Отмечается также, что партнер Clubhouse, платежная система Stripe, будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа.

Clubhouse также анонсирует, что новая функция будет одной из многих других, которые позволят пользователям получать оплату напрямую через соцсеть.