Пользователи Facebook* обратили внимание на пропажу десятков тысяч подписчиков

Окт 13, 2022

Ряд пользователей сообщили, что у них резко, на десятки тысяч, сократилось число подписчиков в Facebook*.

Фолловеров потерял и глава соцсети Марк Цукерберг: число его подписчиков упало на 119 млн, до почти 10 тыс., но позднее восстановилось.

«Нам известно, что некоторые пользователи видят несоответствующее количество подписчиков в своих профилях Facebook*. Мы работаем над тем, чтобы все как можно быстрее вернулось в нормальное русло, и приносим извинения за возможные неудобства», — говорят в компании.

 

Компания Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ

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