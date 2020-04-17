Пользователи не оценили «Доступный интернет»

Почти 80% абонентов домашнего интернета не планируют пользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам из списка Минкомсвязи. У многих пользователей сейчас безлимитные тарифы, кроме того, больше популярны сервисы, которые позволяют экономить на сотовой связи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование AC&M Consulting.

Из всех опрошенных только 36% слышали о «Доступном интернете». 35% россиян объяснили отсутствие интереса к бесплатному доступу тем, что у них безлимитный интернет, 23% отметили, что их оператор и так не будет отключать доступ в случае неоплаты счета за апрель. «Совершенно точно» или «скорее всего» воспользуются бесплатным доступом 21% абонентов.

При этом наиболее действенной мерой для стимулирования соблюдения самоизоляции пользователи назвали предоставление бесплатного доступа к популярным онлайн-кинотеатрам в дневные часы. Вторым по популярности вариантом стало предложение сделать бесплатным WhatsApp, который оказался самым востребованным средством коммуникации, а третьим — субсидирование от 50% до 100% абонентской платы за интернет за март и апрель.

В начале апреля Минкомсвязь объявила эксперимент, который продлится до 1 июля. В его рамках операторы будут предоставлять абонентам бесплатный доступ к интернет-ресурсам из перечня, сформированного Минкомсвязью. В него попал 391 сайт, в том числе сайты госорганов, социальные сети, СМИ, маркетплейсы и сервисы доставки продуктов. В приказе ведомства говорится, что эти ресурсы должны будут сделать отдельные версии без потокового видео.