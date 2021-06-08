Пользователи Twitter впервые подали иск к Роскомнадзору

В Таганский районный суд Москвы поступил коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением работы Twitter. Истцы утверждают, что действия регулятора не предусмотрены законом и затронули их права, сообщает РБК со ссылкой на адвоката истцов.

В суд обратились глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, оппозиционер Евгений Доможиров, муниципальный депутат Вадим Коровин и фотограф «Медузы»* (СМИ внесено в список иноагентов в России) Евгений Фельдман. Заявители считают, что «вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения».

Истцы просят обязать ведомство прекратить замедление работы соцсети Twitter, а также снять другие ограничения. По их мнению, сервис не представляет угрозу устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета.

С марта Роскомнадзор замедляет работу социальной сети Twitter в России. Регулятор внес соцсеть в список угроз за то, что с 2017 года Twitter не удаляет запрещенный контент. В качестве меры воздействия работа сервиса замедлилась на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Ведомство пригрозило сервису полной блокировкой в случае неудаления контента, но в середине мая после проведенной проверки решило не блокировать Twitter, а также сняло часть ограничений.