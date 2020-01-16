Поморский журналист рассказал, что его отчитала глава района за статью о местных проблемах

Глава Приморского района Архангельской области Валентина Рудкина отчитала журналиста местного издания «Северные новости» Владимира Анисимова за материал о проблемах с дорогой в местном селе, сообщает само издание.

31 декабря «Северные новости» опубликовали материал о проблемах с ремонтом дороги в селе Пантеевка.

Журналисты написали, что в холодные месяцы дорога к селу пролегает по льду реки, но из-за теплой зимы в этом году жители оказались отрезаны от остальной области. Несмотря на то, что проблеме 20 лет, дорогу не ремонтируют, а выделяемых из бюджета денег не хватает, отметили журналисты.

По словам Анисимова, 13 января ему позвонила Рудкина и пыталась выяснить, «в угоду кому» работает журналист. После этого глава района назвала Анисимова «лазутчиком Северодвинска» и спросила, почему издание не писало про дорогу предыдущие 20 лет.

В ответ журналист заметил, что «Северные новости» работают всего год, а поводом для публикации стала «рискованная» эвакуация на снегоходах местного жителя с сердечным приступом. Рудкина назвала Анисимова «праведником» и сказала, что никто не будет строить дорогу в поселок на двести человек: